Контрольно-счётные палаты обяжут отвечать на запросы парламентариев

Предложенные поправки уточняют закон о статусе сенаторов и депутатов и разрешают им направлять парламентские запросы на имя председателей контрольно-счётных органов субъектов России. По мнению авторов, это позволит федеральным законодателям своевременно получать сведения из регионов, которые они представляют, и решать проблемы, возникающие в них.

«Информация напрямую из субъектов важна, так как многие социальные вопросы лежат на них. Например, в каждом регионе по-своему определён статус и формы поддержки многодетных семей. И именно контрольно-счётные палаты субъектов обладают полными сведениями, какие пособия получают там многодетные родители и насколько эффективно расходуются бюджетные средства на эти цели», — рассказал « Парламентской газете » председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

Сейчас депутаты Госдумы и члены Совета Федерации имеют право направлять прямые запросы в Счётную палату , но и из неё поступают только укрупнённые данные о ситуации в целом. Если же обратиться за подробными сведениями в контрольный орган субъекта, приходится ждать, пока он получит разрешение сверху, чтобы ответить, пояснил сенатор возникшую дилемму.

«Бывало, когда мы получали информацию, она уже теряла актуальность или мы не успевали решить возникший у людей вопрос», — пояснил Кутепов.

Если законопроект примут, в российском парламенте по запросу в региональный контрольный орган получат информацию о результатах проверок по исполнению бюджета и государственных региональных программ, а также аналитику, которой располагают надзорные органы — например, сколько затрачено денег на какие-либо обязательства, и насколько эффективно осуществляют социальную поддержку жителей того или иного субъекта.