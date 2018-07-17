Ещё
Контрольно-счётные палаты обяжут отвечать на запросы парламентариев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контрольно-счётные палаты обяжут отвечать на запросы парламентариев 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты и сенаторы смогут узнавать, как проводят в регионах социальную политику, направляя запросы напрямую в контрольно-счётные органы субъектов России. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 17 июля члены Совета Федерации Андрей Кутепов и Антон Беляков.
Предложенные поправки уточняют закон о статусе сенаторов и депутатов и разрешают им направлять парламентские запросы на имя председателей контрольно-счётных органов субъектов России. По мнению авторов, это позволит федеральным законодателям своевременно получать сведения из регионов, которые они представляют, и решать проблемы, возникающие в них.
«Информация напрямую из субъектов важна, так как многие социальные вопросы лежат на них. Например, в каждом регионе по-своему определён статус и формы поддержки многодетных семей. И именно контрольно-счётные палаты субъектов обладают полными сведениями, какие пособия получают там многодетные родители и насколько эффективно расходуются бюджетные средства на эти цели», — рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Сейчас депутаты Госдумы и члены Совета Федерации имеют право направлять прямые запросы в Счётную палату, но и из неё поступают только укрупнённые данные о ситуации в целом. Если же обратиться за подробными сведениями в контрольный орган субъекта, приходится ждать, пока он получит разрешение сверху, чтобы ответить, пояснил сенатор возникшую дилемму.
«Бывало, когда мы получали информацию, она уже теряла актуальность или мы не успевали решить возникший у людей вопрос», — пояснил Кутепов.
Если законопроект примут, в российском парламенте по запросу в региональный контрольный орган получат информацию о результатах проверок по исполнению бюджета и государственных региональных программ, а также аналитику, которой располагают надзорные органы — например, сколько затрачено денег на какие-либо обязательства, и насколько эффективно осуществляют социальную поддержку жителей того или иного субъекта.
Парламентская газета: последние новости
В Краснодаре затопило аэропорт и торговый центр Италия договорилась с рядом стран ЕС о распределении части из 450 мигрантов США пожаловались в ВТО на ответные пошлины ЕС и других стран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США387
В России оценили неожиданное решение Франции153
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа226
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки55
Парализованный Крым и другие события дня29
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение