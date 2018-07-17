Почему в Германии не исполняются решения судов о депортации мигрантов

МВД Германии не может выслать за пределы страны большинство мигрантов, подлежащих депортации. Об этом сообщает Welt со ссылкой на внутренние документы полиции ФРГ. Издание отмечает, что в январе — мае этого года суды республики приняли решение о высылке 24 тыс. человек, однако полицейские смогли исполнить постановления лишь в отношении 11 тыс. мигрантов. По мнению экспертов, скрываться от полиции нелегалам помогают этнические сообщества. Не работающий на практике закон не способствует снижению напряжённости по миграционному вопросу в германском обществе, подчёркивают политологи.

Полиция Германии столкнулась с невозможностью депортировать мигрантов за пределы государства, несмотря на соответствующие решения судов. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на документы для служебного пользования Федеральной полиции ФРГ, которые оказались в его распоряжении.

Как отмечается в публикации, в январе — мае этого года судебные органы вынесли решения о депортации 24 тыс. человек, однако сотрудники МВД смогли исполнить лишь 11 тыс. из них. Таким образом, более половины всех нелегалов, подлежавших высылке, остались на территории республики.

Также, согласно полицейской документации, за первые пять месяцев 2018 года суды ФРГ приняли на 17% больше решений о принудительной высылке мигрантов, чем за аналогичный период предшествующего года. При этом издание отмечает, что число исполненных вердиктов в указанном периоде снизилось на 4% по сравнению с январём — маем 2017-го.

В полицейских отчётах отмечается, что правоохранители не смогли установить фактическое место жительства 11,5 тыс. человек из числа тех, которых надлежало депортировать. Они не проживали по адресу, указанному при постановке на учёт в органах власти.

Гвинеи, Сомали и Сирии. В документах, которыми располагает Welt, также указано, что некоторых мигрантов не удалось выслать за пределы Германии из-за их «активного или пассивного сопротивления» — таких случаев было около пятисот. В полиции отмечают, что чаще всего выдворению сопротивляются приезжие из Нигерии

Глава профсоюза Федеральной полиции Эрнст Вальтер в комментарии телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что затруднения с высылкой нелегалов возникли по вине муниципальных и общенациональных органов власти.

«Тот факт, что каждый второй мигрант, подлежащий депортации, в конце концов отказывается выполнять соответствующие требования местных и общегосударственных органов власти и остаётся в стране, создаёт огромный объём работы для Федеральной полиции», — сказал он.

По словам Вальтера, единственным выходом из этой ситуации остаётся «более широкое применение меры в виде задержания мигрантов, подлежащих депортации».

Однако, по мнению министра труда и социальных отношений, члена Социал-демократической партии Германии Хубертуса Хайля, проблемы с высылкой мигрантов возникли из-за того, что судебные органы и МВД «слишком усердствуют». По словам политика, силовики зачастую пытаются депортировать в том числе и тех, кто уже успешно интегрировался в немецкое общество. Всё это, поясняет Хайль, вызывает сопротивление мигрантов.

«Иногда складывается ощущение, что покинуть Германию заставляют совсем не тех людей. Нынешнее законодательство позволяет молодым беженцам, которые проходят курс обучения и адаптации, завершить этот процесс и затем остаться в стране как минимум на два года. Депортация таких людей создаёт проблемы не только для них самих, но и для компаний, которые потратили свои ресурсы на то, чтобы трудоустроить мигрантов», — подчеркнул Хайль в интервью местной газете Augsburger Allgemeine.

«Государство в государстве»

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что существует целый ряд причин, по которым немецким полицейским не удаётся депортировать нелегалов.

Испании и «Беженцы уже давно «рассасываются» по стране после пересечения границы. Очевидно, что контроль за ними не налажен должным образом. Кроме того, есть сложности технического и процессуального характера, которые не позволяют сотрудникам МВД делать свою работу эффективно. Пример Германии — страны, где традиционно порядка с исполнением решений суда было больше, чем в других странах Европы, — очень показателен. Если там такая тяжёлая ситуация, то что же происходит во Франции Италии ? Полагаю, там положение дел в сфере выполнения судебных решений о высылке мигрантов ещё хуже», — сказал специалист в беседе с RT.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин полагает, что в ФРГ мигранты уже создали «параллельное общество», отсюда и сложности в работе МВД.

«В закрытых этнических сообществах информация о решении суда о депортации быстро передаётся его членам. И лидеры этих общин оперативно принимают меры, чтобы спрятать высылаемого из страны. Сформировалось своеобразное государство в государстве, которое правительство Германии в полной мере не контролирует», — полагает специалист.

По его словам, исполнение судебных решений усложняет то обстоятельство, что многие мигранты прибыли в страну по заведомо поддельным документам.

«В некоторых посольствах ФРГ в африканских странах соискателям и вовсе выдавали въездные визы лишь на основе заявления, в котором можно было указать любые данные. Более того, по моим данным, в Германии сейчас отсутствует единая картотека вынужденных переселенцев, что, разумеется, осложняет исполнение решения суда о высылке», — отметил Камкин в интервью RT.

Эксперт полагает, что немецкому руководству не удастся взять ситуацию под контроль до тех пор, пока не будут созданы лагеря временного содержания для беженцев.

Коррупция и правительственный кризис

Между тем это не первый скандал, связанный с исполнением миграционного законодательства в ФРГ. В мае нынешнего года прокуратура и МВД Германии начали масштабную проверку региональных отделений Федерального управления по делам миграции и беженцев (BAMF). Инспекция затронула 13 из 70 имеющихся в стране отделений. Поводом послужило парламентское расследование деятельности BAMF, инициированное депутатом бундестага от Левой партии Уллой Йелпке в октябре прошлого года. Разбирательство показало, что некоторые подразделения этой службы выдали мигрантам значительно больше документов, подтверждающих получение статуса беженца, чем другие. Например, по данным парламентариев, за первые шесть месяцев 2017 года региональное отделение BAMF в Бремене предоставило статус беженца 96% обратившихся в него переселенцев из Ирака . Для сравнения: берлинский офис управления за тот же период одобрил статус беженца только 50% соискателей из Ирака.

И хотя проверка МВД и надзорного ведомства ещё не завершена, по данным Deutsche Welle, несколько сотрудников бременского отделения миграционной службы могут быть причастны к получению взяток за предоставление статуса беженца. В настоящий момент под следствием находятся шесть человек: бывший директор регионального отделения BAMF в Бремене, три юриста, переводчик и администратор.

Миграционный вопрос едва не привёл к развалу правящей в ФРГ коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Лидер ХСС Хорст Зеехофер , занимающий в правительстве пост главы МВД, настаивал на ужесточении миграционной политики и грозил подать в отставку, если его предложения будут отвергнуты. А после того как ХДС и ХСС всё-таки удалось достичь компромисса, своё несогласие с условиями этой сделки высказали представители СДПГ. Результатом многоступенчатой дискуссии стал следующий механизм: дела мигрантов планируется рассматривать на границе ФРГ в ускоренном порядке — в течение 48 часов. И если будет принято решение о депортации, то беженцев будут возвращать в страну первого прибытия.

Заложники политкорректности

Эксперты, опрошенные RT, полагают, что если власти Германии окончательно не решат проблему неконтролируемой миграции, то в государстве возникнут масштабные проблемы социального характера.

«Если вы не обеспечиваете надлежащий контроль за судьбой переселенцев, то неизбежно рано или поздно столкнётесь с большим количеством неустроенных людей, которые станут создавать свои общности. Там они будут жить по своим правилам и не будут принимать законы и нормы, действующие в государстве. Кроме того, с самого начала было очевидно, что наряду с беженцами в ФРГ и другие страны Европы прибывают боевики террористических организаций, нередко после того как они поучаствовали в боевых действиях в Сирии или Ираке. Это чревато новыми терактами в Европе», — считает Данилов.

Александр Камкин, в свою очередь, полагает, что рост численности мигрантов и создания ими своих этнических общин неизбежно приведёт к обострению конфликтов внутри самого общества.

«Это касается не только стычек между местным населением и приезжими, но и противостояния между самими мигрантами. Ведь они переносят конфликты, имевшие место в странах, из которых они прибыли, уже на немецкую почву. В ФРГ уже неоднократно отмечались массовые драки между курдами и турками, между шиитами и теми, кто исповедует суннитский вариант ислама», — отметил эксперт.

По словам Камкина, немецкие политики в массе своей не готовы признать проблему в полном объёме, а потому не могут найти эффективный способ её решения.

«Современный политический класс в ФРГ, кроме членов партии «Альтернатива для Германии» и некоторых представителей несистемной оппозиции, находится в узких рамках политкорректности. Они боятся назвать вещи своими именами», — сказал специалист.

Он напомнил о травле автора книги «Германия. Самоликвидация», члена СДПГ Тило Саррацина , который описал многие негативные аспекты массового притока приезжих в страну.

«В этой работе он опирался только на официальные данные разных госорганов и статистические исследования, однако политика всё равно обвинили в расизме, ксенофобии и шовинизме. И если такая реакция в отношении системных политических деятелей будет транслироваться и дальше, то в ФРГ неизбежно вырастет популярность правых популистов и националистических движений», — считает специалист.

По мнению Дмитрия Данилова, миграционная проблема в Германии находится на такой стадии, что даже если власти страны стремительно начнут наводить порядок, то это всё равно спровоцирует многочисленные конфликты в обществе.

«Разрешение проблемы требует жёстких полицейских мер, и если их примут, то это неизбежно выльется в противоборство этнических сообществ, которые состоят из переселенцев. Вопрос, готово ли правительство Германии к противостоянию с ними, остаётся открытым», — заключил эксперт.