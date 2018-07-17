Русские народные офшоры: как Россия пыталась создать «налоговый рай»

Уже осенью в стране могут появиться два «внутренних офшора» — на дальневосточном острове Русский и острове Октябрьский в Калининграде Банки.ру вспомнил, чем заканчивались прошлые подобные попытки.

Русская Октябрьская революция

Максим Орешкин. В начале апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против семи российских миллиардеров и 14 компаний. А спустя несколько дней в СМИ появилась информация, что правительство обсуждает возможность создания в России двух территорий с признаками офшоров — на островах Русский и Октябрьский. Идея быстро перекочевала в законопроект, который могут принять в самое ближайшее время, до конца весенней сессии Госдумы . В итоге «налоговые гавани» откроются для бизнеса уже в сентябре — октябре, заявил глава Минэкономразвития

Впрочем, территории с особыми налоговыми правилами в России уже создавались, а некоторые существуют до сих пор. Чем же «новые» офшоры лучше старых?

«Налоговый рай» по-советски

Находка, Строго говоря, офшор — это всего лишь один из видов особых экономических зон. Такие территории со специальным правовым статусом хотели создать еще в СССР. В 80-е годы прошлого века успели прописать только законодательную базу, а так называемые свободные экономические зоны появились в 1990 году. «Очагами» налоговой вольности стали Выборг Ленинград , а также семь областей. Региональные власти могли запустить новый режим по своей инициативе. В этом случае они получали право устанавливать льготы для местных предприятий и в течение пяти лет распоряжаться всеми налоговыми платежами. Правда, потом средства в союзный бюджет нужно было вернуть с процентами. Но Советский Союз распался уже в конце 1991 года. После распада СССР свободные экономические зоны стали исчезать с карты страны. Причина — создание законодательно-правовой базы Российской Федерации и систематизация льгот.

Оставался еще один остров налоговой свободы — «закрытые» города. В засекреченных населенных пунктах на тот момент проживало около миллиона человек. Из-за резкого сокращения оборонных заказов экономическое положение таких городов заметно ухудшилось. Но у местных властей появилась опция — дополнительные налоговые льготы предприятиям.

Тем не менее масштаб фискальных послаблений, на которые мог рассчитывать еще «советский» бизнес, не сопоставим с тем, что предложили компаниям в новой, демократической России.

Поворотным моментом российской «офшорной» истории можно считать 1994 год. Тогда в стране появилась зона экономического благоприятствования «Ингушетия» (ЗЭБИ). Правительство республики получило право определять порядок регистрации компаний в регионе, устанавливать для них налоги и собирать взносы бизнеса.

Ингушетия стала идеальной территорией для тех, кто желал оптимизировать уплату налогов. Достаточно было открыть в регионе родственную компанию и проводить часть операций через нее. В первый год существования «зона благоприятствования» получила более 500 млрд рублей дохода от зарегистрированных фирм.

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Аппетит местных властей постоянно рос: республиканское правительство распространило льготы даже на те сборы, которые шли в федеральный бюджет. Кроме того, функцию налоговой службы фактически стала выполнять финансовая корпорация «БИН» (главный ее элемент — Бинбанк ). Холдинг был официальным агентом правительства Ингушетии по сбору налогов и других обязательных платежей. Такой расклад начал беспокоить Минфин и Госналогслужбу. Ведомства выпускали различные инструкции, чтобы ограничить полномочия местных властей, но к тому моменту бизнес уже умело пользовался существующими лазейками.

Позднее зона экономического благоприятствования «Ингушетия» превратилась в одноименный центр международного бизнеса. Появился закон, регулирующий в регионе работу компаний-нерезидентов. Им предоставили послабления в части регистрации, валютного контроля и информирования регуляторов. Режим можно сравнить с тем, что и сейчас действует в американском штате Делавэр. Иными словами, Ингушетия максимально приблизилась к тому, что называется «внутренним офшором».

Впрочем, это был не единственный регион «на особом положении». К середине 1990-х сформировалась практика создания зон льготного налогообложения в отдельных субъектах. Местные власти заключали соглашения с бизнесом, и в обмен на инвестиции компаниям предоставлялись послабления по целому спектру сборов. Например, инвестиционная льгота по налогу на прибыль. Такой режим, в частности, действовал в Калмыкии Мордовии . Именно эти два региона потом фигурировали в первом «деле ЮКОСа » — Федеральная налоговая служба посчитала, что компания работала там ради уклонения от уплаты налогов.

Российские «внутренние офшоры» так и не стали приманкой для иностранцев. Фирмы-нерезиденты, которые начали регистрироваться в Ингушетии или Калмыкии, в основном были связаны с российскими бенефициарами. «Это был исключительно механизм злоупотреблений. „Дыра“ для федерального бюджета», — полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров . По его словам, именно поэтому «русский Делавэр» решили упразднить.

Развиваемся на зоне

К середине 2000-х российские власти решили унифицировать практику применения налоговых льгот и отменили специальные режимы, которые действовали во многих регионах (исключение сделали только для Калининградской и Магаданской областей). В 2005 году появился закон об особых экономических зонах (ОЭЗ). Он допускает существование четырех типов территорий, где упрощается ведение предпринимательской деятельности. К 2016 году в России действовали 33 особые экономические зоны. Помимо налоговых льгот, инвесторы могут получить там необходимую инфраструктуру от государства, а также упрощенное регулирование. На создание ОЭЗ из федерального бюджета выделили 122 млрд рублей.

В 2010 году особый фискальный режим решили внедрить в наукограде Сколково. А еще через четыре года власти задумались о создании так называемых территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, в Сибири и некоторых моногородах. Доступ в эти зоны открыли в том числе инвесторам из Китая . Расходы на проект оценивались в 3 млрд рублей.

Власти так увлеклись процессом, что только в 2015—2017 годах в России появилось 30 новых территорий опережающего социально-экономического развития. Однако количество не переросло в качество, установили в Счетной палате . Государственный аудитор резюмировал, что экономический эффект от создания подобных районов так и не достигнут. Резиденты ОЭЗ получили льготы от государства на 28 млрд рублей, а таможенные и налоговые платежи от них составили всего 38,8 млрд рублей. Инвестиции от бизнеса едва превысили треть от заявленного объема. Десять особых экономических зон пришлось ликвидировать, а оставшиеся передали на баланс регионов.

С отчетом Счетной палаты тогда не согласились в Минэкономразвития. В ведомстве заявляли, что негативный опыт тоже полезен.

«Мы готовы сделать так, чтобы было как в Гибралтаре ?»

За создание специальных административных районов на островах Русский и Октябрьский тоже отвечает Минэкономразвития. Как писал «КоммерсантЪ», проект разрабатывался еще до введения новых санкций США . Острова на двух концах страны полноценными офшорами не станут. Скорее, они будут напоминать «налоговый оазис». На этих территориях можно будет зарегистрировать международную предпринимательскую компанию — аналог того, что используется в классических офшорах. Туда также получится перенести иностранные структуры, сохранив их правовую форму. Резиденты зон будут платить годовой сбор — 150 тыс. рублей. Налоги с них будут взиматься только от доходов, полученных в России. Зарубежная деятельность зарегистрированных там компаний сборами облагаться не будет. При этом часть сведений о фирмах можно будет не раскрывать, упрощаются сделки по отчуждению активов, фактически отменяется валютный контроль.

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Это будет похоже на то, что существовало в Ингушетии, считает Александр Захаров. По словам эксперта, сразу бизнес не ринется в эти юрисдикции, но со временем интерес к «внутренним офшорам» может расти.

Руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов сомневается в привлекательности новых «налоговых гаваней».

«Офшор — это не только льготы. Практически во всех таких юрисдикциях применяется британское право. Стабильное, понятное инвесторам. Оно как английский газон, который выращивали 500 лет. Даже с учетом льгот офшоры на российских островах будут жить в парадигме российского законодательства. И это вызывает опасения у бизнеса», — утверждает Куликов.

Собеседники Банки.ру разошлись во мнениях, нужны ли новые офшоры попавшим под санкции российским компаниям. С одной стороны, юрлица могут быть заинтересованы в налоговых льготах и перерегистрации некоторых структур. С другой — OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за применение санкций) может просто распространить ограничения на все компании, работающие на российских островах. В этом случае «домашний» офшор станет бесполезным прикрытием.

Кроме того, российский проект может быть неоднозначно воспринят международными организациями, которые борются с отмыванием денег. Например, FATF ОЭСР . «Последняя применяет план BEPS, направленный против размывания компаниями налоговой базы. И BEPS запрещает введение так называемых harmful tax practices — недобросовестной налоговой конкуренции со стороны отдельных государств. Есть высокая степень вероятности, что ОЭСР и FATF занесут российские островные территории в черный список», — отметил Захаров.

Такое развитие события маловероятно, не соглашается Куликов: «Даже США спокойно живут с Невадой и Делавэром. Мне не кажется, что FATF по умолчанию занесет российские острова в черный список».

Впрочем, дело даже не в том, как российские офшоры будут восприняты международным сообществом и бизнесом. Неясно, как долго российские власти согласятся терпеть «налоговый рай» на отдельных территориях, отмечает партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко

Во-первых, оперировать внутристрановыми офшорами сложнее, чем государством-офшором, вроде тех же Британских Виргинских Островов. Особая юрисдикция рано или поздно превращается в «черную дыру», в которую затягивает национальную экономику. А во-вторых, сам принцип офшора неотделим от понятия экономической свободы.

«Вот мы готовы сделать так, чтобы на острове Русский было как в Гибралтаре? Чтобы мы не понимали, что там происходит, чтобы люди регистрировались и экономили при этом на налогах, бюджет недополучал деньги. Если мы готовы, то у нас будет офшор, и туда потянутся деньги. Просто мы, наверное, не готовы», — констатирует Ермоленко.

Баланс между экономической свободой и порядком Россия ищет уж больше четверти века. И перечень «квазиофшоров» в разных уголках страны тому доказательство.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru