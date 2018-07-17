Инструкция по выживанию: как работать с родственниками и сохранить отношения

Умные люди знают, что с родственниками лучше не открывать совместное дело и не работать в одной компании. Все равно из этого ничего путного не выйдет. Хотя, вот итальянцы, например, очень уважают семейные традиции и не устают доказывать, что предприятия, организованные близкими людьми, становятся со временем вполне успешными семейными империями. И если вы все же решили ввязаться в подобную авантюру, тогда ознакомьтесь с правилами, которые помогут вам наладить рабочий процесс и не испортить отношения с родственниками.

Под крылом у отца-наставника

Достаточно стандартная ситуация, когда отец берет шефство над неопытным чадом, приглашая его практически сразу после ВУЗА в свою компанию. Но не думайте, что после такого предложения наследник может расслабиться и спокойно заниматься своими делами — папа все сделает. Большинство таких детей, которым волей-неволей приходится работать под началом своих отцов, рассказывают, что с них намного больший спрос, чем с остальных сотрудников, к ним постоянно придираются, заставляют переделывать работу снова и снова, пока все не будет идеально. Главы семейства объясняют это тем, что их наследники должны быть наравне со всеми, но если другие сотрудники могут случайно допустить промах, то ребенку главы компании это категорически возбраняется. Он должен быть на голову выше других и работать не покладая рук.

Если вы оказались в подобной ситуации, то первое, что вы можете сделать — дать понять своему родителю, что вы профессионал, вы не ждете от него никаких поблажек и готовы работать ничуть не меньше остальных. Но ни в коем случае не допускайте никакого прессинга — попробуйте отстаивать свои позиции и показывать, что вы готовы нести ответственность за свои решения. Только ни в коем случае не стоит превращаться в обиженного ребенка, который не заслужил похвалу отца — поставьте себя на его место, он руководитель, а не воспитатель в детском саду.

Родственники — мои коллеги

Другое дело, если вы оказались частью семейного бизнеса, основанного ближайшими родственниками. Скажем, несколько лет назад ваш дядя открыл небольшой обувной магазинчик, который со временем превратился в весьма успешную сеть и, соответственно, все родственники подключились к данному бизнесу, полностью обслуживая торговые точки. С одной стороны, это правильно, но с другой — получается, что практически все 24 часа в сутки вы разговариваете только о работе и проводите все свое время в компании одних и тех же (пусть даже близких) людей.

Если и у вас похожая ситуация, то постарайтесь четко распределить обязанности между родственниками и ни в коем случае не вмешиваться в работу других людей. Кроме того, необходимо абстрагироваться от рабочих моментов и вечера и выходные дни посвящать друзьям и своим любимым делам. Нужно уметь переключаться, ведь только в этом случае есть шанс на разругаться в пух и прах со своими близкими.

В одной команде с супругом

Еще одна стандартная ситуация — когда будущие супруги познакомились, скажем на работе, а после свадьбы так и остались работать в одной компании. На самом деле, это не так романтично, как думают некоторые дамы. «Вот бы мы работали в одной организации, тогда супруг был бы под моим присмотром целый день и мне было бы спокойнее», — рассуждают особо впечатлительные барышни и всеми силами пытаются осуществить эту свою мечту. На самом деле, по мнению психологов, это весьма недальновидно. Потому что, если вы будете находиться со своим благоверным постоянно рядом (и дома, и на работе, и выходные дни проводить совместно), то есть вероятность, что в скором времени ему надоест такой тотальный контроль или вы, вдруг поймете, что хотите побыть в одиночестве.

Если это ваша ситуация и пока вы еще терпите друг друга не только дома, но и в офисе, тогда постарайтесь не демонстрировать свои чувства на виду у коллег, не игнорируйте их компанию, всем своим видом доказывая, что вам и вдвоем неплохо, и не в коем случае не переносите рабочие разборки на свои личные отношения! А то, сцепившись по поводу обсуждения нового проекта, есть соблазн перейти на личности и высказать сгоряча благоверному все претензии, которые у вас накопились за годы брака.

Если муж — подчиненный

Реже, но случается так, что мужу приходится работать в подчинении у своей более успешной супруги. И тут есть два варианта. Если ваш благоверный мягкий человек и его абсолютно не смущает, что вы им руководите и раздаете задания как на работе, так и дома, тогда не все еще потеряно. Но что делать, если у вашего избранника тоже высокие амбиции и он с трудом себя сдерживает, чтобы не сорваться, выполняя очередное ваше поручение?

Если вам знакома эта ситуация, тогда постарайтесь, во-первых, постоянно подчеркивать авторитет супруга в глазах других сотрудниках, регулярно указывайте вашему избраннику на его сильные профессиональные стороны и не забывайте хвалить, в случае успешного выполнения задания. А во-вторых, не забывайте обращаться к нему за советом, чтобы дать понять, что его мнение для вас очень важно и очень ценно.

Текст: Юлия Кальницкая

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