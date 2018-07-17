Pussy-pussy, gaa-gaa-gaa. Почему Pussy Riot в России теперь позволено почти все

Три участницы и один участник панк-группы Pussy Riot, одетые в форму российской полиции , выбежали на поле в московских Лужниках на 52-й минуте финального матча ЧМ-2018, сбив темп футболистам и на некоторое время остановив игру.

Таким образом, Pussy, во-первых, продемонстрировали, что они еще существуют в России , во-вторых, наглядно подтвердили версию кремлевской пропаганды о том, что любую форму российских силовиков можно купить в любом секонд-хенде, в-третьих сильно подставили московскую полицию, показав всю уязвимость мер безопасности, правда, под занавес ЧМ. А в-четвертых… Впрочем, посмотрим, как разворачивались события.

Подробные объяснения участников акции о смысле и причинах их перформанса можно в целом опустить как представляющие исключительно узкосудебный, а также отчасти клинико-психиатрический интерес. Существенно лишь то, что свой выбег наши 3+1 Pussy посвятили, в числе прочего, российским политзаключенным, которых они таким своеобразным образом требовали освободить, а также уголовным делам за репосты, а в последнее время и за лайки и незаконным арестам на митингах, которые они требовали прекратить.

Надо сказать, что реакция властей оказалась удивительно мягкой, что для современной России совершенно не характерно. В отличие от танцовщиц в храме Христа Спасителя им. бассейна «Москва» из первой генерации Pussy Riot, уже благополучно получивших политическое убежище в ЕС , с нашими выбегалами обошлись крайне деликатно. Их не били в полиции, что для российской полиции, вообще говоря, просто удивительно. Им даже не вбивали в задний проход или во влагалище бутылку из-под шампанского с последующим ее разбиением, вероятно, по той причине, что на матчах ЧМ строго запрещен алкоголь.

Наконец, и это самое поразительное, против них не возбудили уголовного дела! Полиция составила всего лишь протоколы об административных нарушениях по двум статьям КоАП РФ, одна из которых предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 10 тыс. руб. или обязательных работ до 160 часов с наложением запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет, а вторая — штраф в размере до 1500 руб. с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Вероятно, применение второй статьи создаст и некий прецедент относительно российских туристов на Донбассе после их возвращения в родные пенаты, но это уже к слову.

Еще более поразительно, что общение российских полицейских с задержанными «пусями» было заснято на видео и выложено в сеть. Таким образом, видно, что обращались с ними почти что вежливо и в целом удивительно мягко. Что тоже поражает — в российском полиции ломают кости и калечат за куда меньшие проступки и при этом, разумеется, не допускают никакой видеосъемки. А тут, пожалуйста, все как на ладони. И наконец, можно не сомневаться в том, что вся четверка, подвергшись штрафу, вскоре получит политическое убежище в одной из стран ЕС как оппозиционеры, преследуемые тоталитарным режимом Путина.

При этом оппозиционеры вполне себе добрые, не убитые, не посаженные, не искалеченные, а всего лишь оштрафованные за банальное хулиганство, которое они называют акционным искусством. Поистине, если бы нужно было придумать что-либо для наглядной демонстрации того, что режим Путина обретает «человеческое лицо», то ничего лучше придумать было бы невозможно. И очень похоже на то, что акция с выбегом на поле как раз и была придумана российскими спецслужбами, дальновидно взявшими оставшихся «пусей» под свой плотный контроль.

Если это так — а на это очень похоже, то такая сделка носит взаимовыгодный характер. С одной стороны, путинский режим получает замечательно дураковатых и совершенно безвредных критиков, компрометирующих саму идею антипутинской оппозиции. С другой — наши дежурные оппозиционеры обретают шанс оказаться на Западе в роли беженцев, со всем причитающимся пакетом благ и в предельно короткие сроки. Такая сделка выгодна всем. Точнее, почти всем, поскольку за ее бортом остаются, к примеру, украинские политзаключенные, умирающие в ходе голодовки. А также украинцы — жители оккупированного Крыма и части Донбасса. За бортом остаются и реальные российские оппозиционеры, если, конечно, допустить, что таковые еще существуют.

Я лично не знаю в России никакой реальной оппозиции. Для меня очевидно, что и Собчак, и Навальный — всего лишь кремлевские марионетки, оппозицией не являющиеся, а ее изображающие. Но допустим даже, что оппозиция в России все-таки где-то там еще есть. Так вот, выбегайцы-пуськи замечательно отвлекают внимание от нее, демонстрируя заодно и гуманизм российской полиции.

Нет, я никого не осуждаю. Каждый занимает свою пищевую нишу, и Pussy Riot успешно заняли нишу улыбающихся червей из песни «Агаты Кристи» на тоскливом и уже полностью разложившемся трупе российской демократии. Так что моя реплика не более чем уточнение. Нужно знать, с кем имеешь дело. Не всем ведь прилично стоять рядом с улыбающимися трупными червями, даже в том случае, если эти черви улыбаются очень дружественно и заверяют, что душой болеют за нас и за все, что нам дорого.