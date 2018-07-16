Только для избранных, или что скрывает загадочный «Клуб 33» в Диснейленде 

Вне зависимости от расположения парка Disneyland, будь то в Париже, Шанхае или Калифорнии, каждый посетитель получит незабываемые эмоции от его посещения. Однако на просторах американского парка развлечений имеется место, недоступное для большинства посетителей. В «Клуб 33» имеется возможность вступить только за $25 тысяч, а места в нем ограничены, поэтому очередь пообедать в данном заведении растянулась на 14 лет вперед. В пределах калифорнийского Disneyland существует тайный ресторан-бар, основанный Уолтом Диснеем еще в далеком 1967 году. Здесь он вместе с супругой планировали принимать высокопоставленных гостей, но владелец не смог дожить до открытия своего проекта. Несмотря на смерть Диснея, все его идеи были воплощены в реальность, и «Клуб 33» стал эксклюзивным тайным местом, где все желают отобедать, но удается это только избранным. Чтобы попасть в число избранных, придется отдать $25 тысяч, а последующие годы членский взнос будет равен $12-30 тысячам. Само существование «Клуба 33» давно не является тайной, однако все, что в нем происходит, скрыто от глаз простых обывателей. Именно присутствующая загадочность дарит посетителям этого места неповторимые ощущения. Многие любопытные личности не раз пытались заглянуть в него, но благодаря существованию социальных сетей удается больше узнать о «Клубе 33». Сам вход в «Клуб 33» довольно незаметный, но за непримечательной дверью скрывается роскошные помещения, где можно отобедать за неприлично большую сумму. Здесь предусмотрены два обеденных зала, куда можно пройти, поднявшись по лестнице. Обед обычно включает 5-6 блюд, которые подаются по очереди, например, здесь можно попробовать каре ягненка, паэлью из лобстеров и прочие изыски. Кроме того, «Клуб 33» выступает единственным местом в в Disneyland, где можно купить спиртное. Чтобы попасть на обед в «Клуб 33» нужно стать его участником, но для этого нужно подождать около 14 лет. Именно на столько лет вперед тянется очередь из желающих отобедать в этом таинственном месте. Однако можно получить приглашение на обед от участника клуба. Некоторые члены продают свои места желающим за приличные суммы, но «Клуб 33» строго относится к любого рода пренебрежениям правилами членства.]]>