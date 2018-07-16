Более 2,5 тыс. мусульман Чечни смогут совершить хадж в 2018 году

ГРОЗНЫЙ, 16 июля. / ТАСС /. Святые места Мекки и Медины в рамках хаджа в 2018 году смогут посетить 2,6 тыс. паломников из Чечни . Об этом на своей странице в социальной сети Mylistory сообщил глава республики Рамзан Кадыров

"Для Чечни выделена квота на 2600 человек. Всего будет совершено 15 рейсов. Президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна финансирует поездку около 300 жителей Чечни. Это малоимущие, нуждающиеся жители республики, а также сотрудники правоохранительных органов , получившие ранения в борьбе с террористами", — написал Кадыров по итогам встречи с муфтием республики Салахом Межиевым.

Хадж — паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц Рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина.