В Белгородской области открылся лагерь героико-патриотической экспедиции

На учебно-спортивной базе «Нежеголь» в с. Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области состоялось открытие лагеря ежегодной героико-патриотической экспедиции памяти Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Шумилова

На учебно-спортивной базе «Нежеголь» в с. Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области состоялось открытие лагеря ежегодной героико-патриотической экспедиции памяти Героя Советского Союза генерал-полковника Михаила Шумилова для военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и общеобразовательных организаций. На торжественном открытии мероприятия гостей и участников приветствовали председатель муниципального совета Шебекинского района Федор Тарасов, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, полковник Виктор Погребняк, начальник белгородского регионального штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Эдуард Королев и председатель центра военно-патриотического воспитания граждан (молодежи) «Тактика» Юрий Кирик.

В своём выступлении Виктор Погребняк отметил, что в этом году героико-патриотическая экспедиция памяти Героя Советского Союза, генерал-полковника Михаила Шумилова проходит в год 75-летия Курской битвы и Прохоровского танкового сражения и пожелал всем командам успехов в практическом освоении основ военной службы и быть достойными приемниками старшего поколения, настоящими защитниками Отечества. Во время церемонии открытия организаторам лагеря — центру «Тактика» — был вручен полезный подарок от Федора Тарасова — самая настоящая полевая кухня. В течение десяти дней учебная база превратится в тренировочную площадку для 230 юношей и девушек из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России, 50 из которых — юнармейцы Белгородчины.

В программе лагеря: парашютная, огневая, тактическая, военно-медицинская, разведывательная и инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, военная топография, подготовка по связи, организация работы комендантской и караульной служб и определение направления (азимута) на местности и многое другое. Организаторами мероприятия выступили: Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Тактика», региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области, белгородский региональный штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».