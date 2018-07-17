Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов второстепенных товаров и услуг, IT и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подорожал на 0,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Nevsun Resources Ltd (TO:NSU), которые подорожали на 0,550 п. (13,06%), закрывшись на отметке в 4,760. Котировки Canada Goose Holdings Inc (TO:GOOS) выросли на 3,55 п. (4,42%), завершив торги на уровне 83,91. Бумаги Air Canada (TO:AC) выросли в цене на 0,730 п. (3,52%), закрывшись на отметке 21,460.

Лидерами падения стали акции First Majestic Silver Corp (TO:FR), цена которых упала на 0,83 п. (8,51%), завершив сессию на отметке 8,92. Акции Aphria Inc (TO:APH) поднялись на 0,480 п. (4,40%), закрывшись на уровне 10,420, а Canopy Growth Corp (TO:WEED) снизились в цене на 1,450 п. (4,00%) и завершили торги на отметке 34,800.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (595) превысило количество закрывшихся в минусе (493), а котировки 129 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 1,85% до отметки 13.81.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,95%, или 11,80, достигнув отметки $1.227,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,03%, или 0,02, до $67,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,22%, или 0,16, до отметки $72,00 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,45% до 0,7579, а котировки CAD/EUR упали на 0,02%, достигнув отметки 0,6499.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,48% до 94,72.