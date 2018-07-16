Российские инспекторы выполнят последовательные наблюдательные полеты над территориями Хорватии

Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 16 по 21 мая 2016 г. с аэродромов открытого неба Загреб Хорватия ) и Любляна Словения ), максимальной дальностью 1300 и 500 километров соответственно.

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Хорватии.

Посещение по оценке будет проводиться 17 июля 2018 г. в течение одного дня.

Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Хорватии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.