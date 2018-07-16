Ещё
Российские инспекторы выполнят последовательные наблюдательные полеты над территориями Хорватии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские инспекторы выполнят последовательные наблюдательные полеты над территориями Хорватии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 16 по 21 мая 2016 г. с аэродромов открытого неба Загреб (Хорватия) и Любляна (Словения), максимальной дальностью 1300 и 500 километров соответственно.
В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Хорватии.
Посещение по оценке будет проводиться 17 июля 2018 г. в течение одного дня.
Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Хорватии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Экипажи ВТА за время совместного учения с подразделениями ВДВ десантировали более 300 тонн грузов Минюст США обвиняет россиянку в шпионаже На российской военной базе в Армении началось занятие с мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с расчетами БЛА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США391
В России оценили неожиданное решение Франции153
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа226
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки56
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу3
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение