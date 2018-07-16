По просьбе жительницы района «Жилищник» провёл подсев газонной травы

На встрече главы управы жительница дома № 62 на Измайловском шоссе Наталья Кисель обратилась к руководству исполнительного органа власти Соколиной горы с жалобой на тропинку, которую протоптали по газону с высаженными цветами прохожие, и отметила необходимость привести участок в порядок.

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» провели работу по рекультивации газона с подсевом семян трав по указанному адресу. Выполнение работ проконтролировали специалисты отдела ЖКХ и благоустройства управы.

Напомним, очередная встреча представителей управы района с жителями состоится 18 июля в 19:00 в ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“ на проспекте Будённого, 15А. Её отчётной темой станет работа потребительского рынка в Соколиной горы. Жители района получат возможность обратиться к представителям управы со своими вопросами.

Фото: предоставлено ГБУ „Жилищник района Соколиная гора“.

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»Жилищник» по просьбе жительницы района провёл рекультивацию газона