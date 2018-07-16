В библиотеке Соколиной горы пройдёт мастер-класс по созданию «Конфетной розочки»

Занятие по созданию цветка из гофрированной бумаги проведут 21 июля сотрудники ГБУК «Библиотека № 87».

Участники мастер-класса научатся своими руками создавать украшение с сюрпризом, которое станет интересным дополнением к любому подарку.

— В розе из гофрированной бумаги будет спрятана конфета, — сообщили организаторы занятия. — Отсюда и название мастер-класса «Конфетная розочка». Занятие рассчитано на детей школьного возраста и подростков.

В творческой мастерской библиотеки уроки рукоделия проходят ежемесячно. За анонсами занятий можно следить на официальном сайте районной библиотеки.

Начало мастер-класса 21 июля в 15:00.

Адрес: 9-я улица Соколиной горы, дом 17 Вход свободный.

Соколиная гора, Занятие, Урок, Творчество, Бумага, Библиотека87

В районной библиотеке пройдёт урок по созданию бумажной розы с сюрпризом