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В библиотеке Соколиной горы пройдёт мастер-класс по созданию «Конфетной розочки»
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В библиотеке Соколиной горы пройдёт мастер-класс по созданию «Конфетной розочки» 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Занятие по созданию цветка из гофрированной бумаги проведут 21 июля сотрудники ГБУК «Библиотека № 87».
Участники мастер-класса научатся своими руками создавать украшение с сюрпризом, которое станет интересным дополнением к любому подарку.
— В розе из гофрированной бумаги будет спрятана конфета, — сообщили организаторы занятия. — Отсюда и название мастер-класса «Конфетная розочка». Занятие рассчитано на детей школьного возраста и подростков.
В творческой мастерской библиотеки уроки рукоделия проходят ежемесячно. За анонсами занятий можно следить на официальном сайте районной библиотеки.
Начало мастер-класса 21 июля в 15:00.
Адрес: 9-я улица Соколиной горы, дом 17  Вход свободный.
Светлана Яковлева
Фото: mos.ru.
Соколиная гора, Занятие, Урок, Творчество, Бумага, Библиотека87
В районной библиотеке пройдёт урок по созданию бумажной розы с сюрпризом
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