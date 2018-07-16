Великобритания закроет Генконсульство в Петербурге 31 июля 

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Под стадионом в Волгограде обвалилось берегоукрепление

ЧМ навсегда. Россия на месяц погрузилась в сказку

Сбербанк запустил совместный сервис с «Тинькофф банком» и попал в топ медиарейтинга