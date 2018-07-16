Ещё
Великобритания закроет Генконсульство в Петербурге 31 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великобритания закроет Генконсульство в Петербурге 31 июля 

BFM.RU 1 час назад
Генеральное консульство Великобритании до 1 августа завершит работу в Санкт-Петербурге, сообщил «Интерфаксу» источник в дипломатических кругах.
«В полной мере консульство уже не функционирует некоторое время, большая часть операционной деятельности завершится в ближайшие две недели. 31 июля — последний день работы», — сказал собеседник агентства. В середине апреля в дипмиссии сообщали, что МИД РФ предписал генконсульству Великобритании в Петербурге завершить работу до 1 августа. В диппредставительстве отмечали, что связанные с визами вопросы уже давно решаются через визовый центр в Петербурге, по остальным направлениям генконсульство продолжает работать.
17 марта МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Такие меры стали ответом на обвинение РФ в причастности к инциденту с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и высылку Лондоном российских дипломатов.
BFM.RU: последние новости
Под стадионом в Волгограде обвалилось берегоукрепление ЧМ навсегда. Россия на месяц погрузилась в сказку Сбербанк запустил совместный сервис с «Тинькофф банком» и попал в топ медиарейтинга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США391
В России оценили неожиданное решение Франции153
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа226
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки56
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу3
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение