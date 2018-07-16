Госдеп: приобретение Турцией у РФ систем С-400 повлечет негативные последствия

"Мы [США] хотим, чтобы они [Турция] осознали, что приобретение этих систем у россиян повлечет серьезные негативные последствия", — отметила она, отвечая на вопросы журналистов на международном авиационном салоне в Фарнборо ( Великобритания ). Ее высказывания распространил Госдепартамент

По утверждению Кайданоу, США «обеспокоены тем, что приобретение этих систем у россиян будет способствовать тому, что Россия и дальше будет себя вести неподобающим образом в разных местах, в том числе в Европе». «Мы хотим быть уверенными в том, что системы, закупаемые нашими союзниками, способствуют развитию стратегических отношений между нами и союзниками», — добавила представитель Госдепартамента.

Кайданоу напомнила, что летом 2017 года в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предусматривает возможность применения карательных мер в отношении третьих стран и их фирм, заключающих контракты с российскими предприятиями и ведомствами оборонного сектора. «Это серьезные санкции», — сказала она.

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО . США продолжают работать над тем, чтобы Турция не приобрела С-400, сказал, в частности, 23 мая госсекретарь Майкл Помпео . Ряд членов Конгресса США требует от администрации Трампа не продавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, если она не откажется от контракта на поставки С-400. В частности, такое положение включено в сенатский законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год.