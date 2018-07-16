Госдеп: приобретение Турцией у РФ систем С-400 повлечет негативные последствия 

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа предупредила Турцию, что приобретение ею российских зенитных ракетных систем С-400 повлечет «серьезные негативные последствия». Об этом заявила в понедельник исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по политическим и военным вопросам Тина Кайданоу.
"Мы [США] хотим, чтобы они [Турция] осознали, что приобретение этих систем у россиян повлечет серьезные негативные последствия", — отметила она, отвечая на вопросы журналистов на международном авиационном салоне в Фарнборо (Великобритания). Ее высказывания распространил Госдепартамент.
По утверждению Кайданоу, США «обеспокоены тем, что приобретение этих систем у россиян будет способствовать тому, что Россия и дальше будет себя вести неподобающим образом в разных местах, в том числе в Европе». «Мы хотим быть уверенными в том, что системы, закупаемые нашими союзниками, способствуют развитию стратегических отношений между нами и союзниками», — добавила представитель Госдепартамента.
Кайданоу напомнила, что летом 2017 года в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предусматривает возможность применения карательных мер в отношении третьих стран и их фирм, заключающих контракты с российскими предприятиями и ведомствами оборонного сектора. «Это серьезные санкции», — сказала она.
Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО. США продолжают работать над тем, чтобы Турция не приобрела С-400, сказал, в частности, 23 мая госсекретарь Майкл Помпео. Ряд членов Конгресса США требует от администрации Трампа не продавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, если она не откажется от контракта на поставки С-400. В частности, такое положение включено в сенатский законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год.
О переговорах Турции и РФ по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Как указал на форуме НАТО в Брюсселе 11 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, он не верит в то, что США прибегнут к санкциям, однако если такой шаг будет сделан, то Анкара не оставит его без ответа. Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первым государством НАТО, которое получит от России С-400.