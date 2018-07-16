Ещё
Российские военные раздали три тонны гумпомощи в провинции Дейр-эз-Зор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные раздали три тонны гумпомощи в провинции Дейр-эз-Зор 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские военные провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, где раздали почти три тонны продовольственных пакетов, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦВПС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"Проведена гуманитарная акция в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор), в ходе которой мирному населению выдано 650 продовольственных пакетов общим весом более 2,8 тонны", — говорится в сообщении.
Добавляется, что с начала процесса урегулирования Центр провел 1867 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 2795,66 тонны.
Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах — школах, больницах, а также объектах водо— и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.
Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80 процентов домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.
Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США361
В России оценили неожиданное решение Франции150
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа203
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки51
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение