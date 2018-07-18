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Выставка участников проекта «Московское долголетие» открылась в Измайлове
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Выставка участников проекта «Московское долголетие» открылась в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Жители пяти районов Восточного округа выставили поделки, которые они смастерили на занятиях по программе «Московское долголетие».
В Центре социального обслуживания «Восточное Измайлово» в июле открылась выставка творческих работ москвичей старшего возраста, которые занимаются по различным направлениям в проекте «Московское долголетие». На экспозиции можно увидеть поделки, которые смастерили жители районов Восточное Измайлово, Гольяново, Измайлово, Северное Измайлово и Восточный.
В ТЦСО «Восточное Измайлово» уже в июне собралось такое количество работ, которые были созданы участниками «Московского долголетия», что их хватило на целую выставку. Теперь посетители центра смогут увидеть картины, роспись по батику, народных кукол, украшения из бисера, и многое другое.
Вход на выставку свободный. Также здесь можно записаться на различные бесплатные занятия по программе «Московское долголетие».
Адрес: ул. Средняя Первомайская, д. 46, каб. 110.
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