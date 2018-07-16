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Маурицио Сарри: «Челси» попытается сыграть в мой футбол
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Маурицио Сарри: «Челси» попытается сыграть в мой футбол 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, недавно подписавший контракт с лондонским клубом, заявил, что в чемпионате Англии, где выступают пять-шесть очень сильных команд, тяжело добиться успеха. Однако он надеется, что игроки «синих» смогут принять философию его футбола.
"Я думаю, что «Челси» — хорошая команда. Проблема состоит в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. Однако я думаю, что мы сможем попытаться сыграть в мой футбол", — цитирует Сарри «Спорт-экспресс».
Итальянский специалист до прихода в лондонский клуб три года возглавлял «Наполи». В «Челси» он пришел на место Антонио Конте, с которым «синие» расторгли контракт.
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