Маурицио Сарри: «Челси» попытается сыграть в мой футбол

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, недавно подписавший контракт с лондонским клубом, заявил, что в чемпионате Англии , где выступают пять-шесть очень сильных команд, тяжело добиться успеха. Однако он надеется, что игроки «синих» смогут принять философию его футбола.

"Я думаю, что «Челси» — хорошая команда. Проблема состоит в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. Однако я думаю, что мы сможем попытаться сыграть в мой футбол", — цитирует Сарри «Спорт-экспресс».

Итальянский специалист до прихода в лондонский клуб три года возглавлял «Наполи». В «Челси» он пришел на место Антонио Конте, с которым «синие» расторгли контракт.