Телефоны с кнопками возвращаются. Не покупайте их

Телефоны с кнопками возвращаются. Не покупайте ихКомпания Nokia храбро решилась на переиздание культовых сотовых телефонов 3310 и 8110. Сегодня ностальгия — один из инструментов маркетинга, который важно правильно применить.

Поколение, заставшее начало эры мобильных гаджетов, сегодня — взрослые и самодостаточные люди. Естественно, что подобно многим раритетным предметам, мобильный телефон из прошлого будет напоминать владельцу о золотых временах молодости, когда не было кредитов, ипотеки, работы, а было счастье, юность и первая любовь.

Казалось бы, сыграть на чувствах — идеальный план. Но что-то пошло не так, и ностальгия не работает.

Интересно, почему?

Название — это ещё не залог успеха

На примере Nokia 3310 (наш обзор этой трубки тут) можно наблюдать, как маркетологи хотят «хайпануть» на культовой модели, с которой связано столько мемов и воспоминаний.

России , где любовь к финской марке телефонов была особенно сильна в начале 2000-х, новая 3310 вроде бы неплохо продается, причем покупатели — как раз ностальгирующие люди средних лет.

Но скажите, если бы новая Nokia 3310 имела в своем названии другие цифры, была бы она похожа на ту, классическую модель?

По мне — так нет. Магия настоящей 3310 заключалась в совокупности визуальной составляющей и названия. Та трубка была толстеньким «кирпичиком», с безумно долгим временем автономной работы и качественным, неубиваемым корпусом. В переосмысленной Nokia 3310 нет ничего от оригинала.

И с одной стороны — это хорошо. Я не представляю, кому в 21 веке пришло бы в голову покупать для ежедневного использования полную копию телефона из мглы веков: такой и доставать из кармана на людях как-то не комильфо, не поймут.

Но с другой — зачем вообще привязывать новую трубку 2017 года к модели 17-ти летней давности?

Так что, Nokia 3310 можно брать лишь без оглядки на культовый оригинал, в качестве «трубки-которую-не-жалко», в случае чего.

Телефон из «Матрицы»? Только если во сне маркетолога

У нас в редакции лежат обе Nokia 8110 — чёрный и жёлтый. Никита уже рассказал об этой реинкарнации «банана» в своём обзоре, из которого явственно следует, что современная 8110 также имеет мало общего с оригинальной моделью мистера Андерсона ака «Нео».

А значит, чувство ностальгии и в случае с этим телефоном не срабатывает.

Нет, в этой модели есть одно неоспоримое преимущество: можно использовать эту трубку в качестве модема для раздачи мобильного интернета на приличной скорости.

Но зачем нужно было пытаться играть на чувствах и называть эту трубку так же, как культовый телефон 1999 года?

От той 8110 в новом телефоне остался только слегка изогнутый корпус и отьезжающий флип, который хоть и похож на таковой в оригинальной 8110, но уступает тому в качестве и тактильным ощущениям.

Я мечтал о переиздании культовых телефонов. Теперь — нет В прошлом было немало прекрасных телефонов, которые могли бы выглядеть неплохо в наши дни: та же Nokia 8800 или Motorola RAZR V3. И я даже писал о том, что хотел бы дожить до момента, когда Моторола созреет до переиздания своей стильной раскладушки.

Однако сейчас я уверен, что не хочу этого.

Представляете, что получится вместо RAZR V3, если в её реинкарнацию инженеры запихнут какой-нибудь Android, флешку, сделают корпус пластиковым или изменят механизм работы крышки так, что тактильно процесс открытия-закрытия будет навевать мысли о плохо пригнанных пластмассовых деталях?

Это будет уже не RAZR, а монстр Франкенштейна. Это же относится и ко всем другим памятным трубкам, второе рождение которых я мечтал увидеть.

Уже вышедшие Nokia 3310 и 8110 неплохие телефоны. Они хороши в сегменте кнопочных бюджетных аппаратов, и лучшее тому доказательство — их покупают.

Только не нужно играть на чувствах пользователя и проводить параллели с классными телефонами прошлых лет, даже в названии. Лично я всё ещё прекрасно помню, какими они были.

Вот через поколение уже можно выпустить какой-нибудь Ericsson T29s с тач-экраном и камерой на 2 Мп. Всё равно никого не останется, кто мог бы авторитетно заявить, что «это» не имеет ничего общего с оригиналом кроме названия.

Сейчас пока рано. Не нужно воскрешать прошлое.

Отдельным пунктом хочу попросить не воскрешать N-Gage.