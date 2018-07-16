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В ЖК «Комарово» подняли четыре смытых в обрыв автомобиля
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В ЖК «Комарово» подняли четыре смытых в обрыв автомобиля 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Прошедший накануне ливень в ЖК «Комарово» Советского района Волгограда завалил дорогу песчано-грязевой насыпью, а четыре автовладельца обнаружили свои машины в обрыве.
Весь день коммунальщики вывозили землю принесённую ливнем
Как рассказал V1.ru генеральный директор «СК „Пересвет-ЮГ“ Алексей Цуканов, последствия дождя в ЖК „Комарово“ ликвидировали в течение всего дня.
— Ничего страшного не произошло. Вода смыла в одном месте бордюр и хлынула на дорогу, — рассказал Алексей Цуканов. — Вместе с ней на проезжую часть принесло песок и землю. Сегодня мы всё вычистили, а когда осадки завершатся переделаем ограждения. Сделаем их выше, чтобы дождевые потоки не смогли их преодолеть. Хочется избавить себя и горожан от подобных ситуаций в будущем.
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С парковочных мест на автостоянке возле одного из домов накануне смыло четыре легковых автомобиля.
— Сегодня мы достали их и автовладельцы счастливы, что с их машинами всё в порядке, — говорит Алексей Цуканов. — На фото и видео они выглядят может быть эффектно, но на деле масштаб случившегося гораздо меньше.
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