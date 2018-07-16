Позиция США по «Северному потоку — 2» смягчилась, считает эксперт Fitch

Кроме того, он полагает, что смягчение позиции США может быть увязано с заключением новых долгосрочных контрактов между "Газпромом" "Нафтогазом" , а также с тем, что компании должны найти компромисс по арбитражному разбирательству.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки заявил, что российский лидер — «хороший конкурент», и добавил, что США будут конкурировать с проектом трубопровода «Северный поток-2» с помощью поставок сжиженного природного газа.

Путин заверил своего американского коллегу в том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после ввода «Северного потока-2», а также продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском суде.

"Слова Трампа, что США будут конкурировать с проектом «Северный поток-2» можно рассматривать как свидетельство того, что американская администрация не намерена вводить санкции против проекта", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, зависимость «Газпрома» от Украины как транзитной страны сохраниться даже с введением в эксплуатацию «Северного потока-2». «Экспорт в Европу бьет рекорды и в будущем, вероятно, будет только расти», — отметил Маринченко.

"С учетом смягчения позиции США по «Северному потоку-2» возможен вариант с комплексным решением — проекту будет дан окончательный «зеленый свет», что будет увязано с заключением новых долгосрочных контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также с тем, что компании найдут компромисс по арбитражному разбирательству. России и Украине вряд ли удастся самостоятельно достичь компромисса, в идеале переговоры должны проходить в формате Россия-Украина-ЕС", — добавил эксперт.

Конкурентоспособность США По словам эксперта, американский СПГ будет «уходить» туда, где цены на него выше — в настоящий момент это в большей степени Азия и Латинская Америка, и в меньшей степени Европа.

"Какие-то объемы СПГ, вероятно, действительно пойдут в Европу — однако это не приведет к существенному снижению доли рынка «Газпрома» в Европе", — сказал эксперт, отметив, что с учетом транспортировки, российский газ намного дешевле американского.

"Сланцевая революция", однако, не пройдет для «Газпрома» совсем бесследно, поскольку не позволит получать те сверхприбыли, которые российский концерн зарабатывал в 2012-14 годы. Но при взвешенной ценовой политике российскому газу в Европе ничего не угрожает", — заключил эксперт.

Предмет обсуждения

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . США выступают против этого проекта.

Что касается привязки к транзиту через Украину, то глава «Газпрома» Алексей Миллер в апреле говорил, что «Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, и он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта. Также «Газпром» называл условием дальнейших переговоров по транзиту восстановление баланса интересов сторон, который был нарушен решением арбитража Стокгольма

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Кроме того, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 года.