Косаче объяснил арест россиянки в США «реакцией на саммит»

Задержание гражданки России Марии Бутиной в Вашингтоне по обвинению в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента можно попытаться объяснить реакцией на результаты саммита лидеров РФ и США, предположил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

"Не знаю, разумеется, деталей, но не удивлен, — цитирует ТАСС слова сенатора. — Чего-то подобного следовало ожидать, к сожалению, — антироссийская машина сопротивляется всеми доступными средствами. И да, это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита".

Напомним, что в понедельник появилась информация о задержании Марии Бутиной в Вашингтоне.