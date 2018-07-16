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Косаче объяснил арест россиянки в США «реакцией на саммит»
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Косаче объяснил арест россиянки в США «реакцией на саммит» 

Российская Газета 2 часа назад
Задержание гражданки России Марии Бутиной в Вашингтоне по обвинению в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента можно попытаться объяснить реакцией на результаты саммита лидеров РФ и США, предположил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Не знаю, разумеется, деталей, но не удивлен, — цитирует ТАСС слова сенатора. — Чего-то подобного следовало ожидать, к сожалению, — антироссийская машина сопротивляется всеми доступными средствами. И да, это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита".
Напомним, что в понедельник появилась информация о задержании Марии Бутиной в Вашингтоне.
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