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В недавно благоустроенном парке на Канонерском острове хотят построить храм
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В недавно благоустроенном парке на Канонерском острове хотят построить храм 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В парке на Канонерском острове хотят построить храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Храм займет участок по размеру составляющий около четверти от всей площади (а это 22 тысячи квадратных метров) общественного пространства, сообщает «Фонтанка».
Парк, который тянется узкой полосой от Путиловской набережной к другому берегу Канонерского острова, закончили благоустраивать всего полгода назад, в том числе посадили новые саженцы. Там же находятся две спортивные площадки.
Проект храма разработала архитектурная мастерская «Вега». Пятиглавая церковь будет рассчитана на 300 прихожан, также предусмотрено строительство часовни, звонницы и парковки на 18 мест.
Жители района выступают против строительства церкви. По их словам, парк создали специально вдали от шумной ЗСД и позже там должен был появиться новый детский сад (именно на том участке, где планируют построить церковь).
Районные чиновники заявили, что территорию храма не будут полностью огораживать, а строительство объекта будет способствовать «улучшению правопорядка». Строительство займет около пяти лет, так что жители «успеют насладиться парком», заявила глава местной комиссии по землепользованию Наталья Груздева.
Фото: «Фонтанка»
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