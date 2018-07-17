В недавно благоустроенном парке на Канонерском острове хотят построить храм

В парке на Канонерском острове хотят построить храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Храм займет участок по размеру составляющий около четверти от всей площади (а это 22 тысячи квадратных метров) общественного пространства, сообщает «Фонтанка»

Парк, который тянется узкой полосой от Путиловской набережной к другому берегу Канонерского острова, закончили благоустраивать всего полгода назад, в том числе посадили новые саженцы. Там же находятся две спортивные площадки.

Проект храма разработала архитектурная мастерская «Вега». Пятиглавая церковь будет рассчитана на 300 прихожан, также предусмотрено строительство часовни, звонницы и парковки на 18 мест.

Жители района выступают против строительства церкви. По их словам, парк создали специально вдали от шумной ЗСД и позже там должен был появиться новый детский сад (именно на том участке, где планируют построить церковь).

Районные чиновники заявили, что территорию храма не будут полностью огораживать, а строительство объекта будет способствовать «улучшению правопорядка». Строительство займет около пяти лет, так что жители «успеют насладиться парком», заявила глава местной комиссии по землепользованию Наталья Груздева.

Фото: «Фонтанка»

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