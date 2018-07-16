Бывший заместитель начальника секретариата правительства провинции Хубэй Хэ Шэнъю исключен из партии и отстранен от общественных должностей

Ухань, 16 июля / Синьхуа / — Комиссия по проверке дисциплины и Надзорная комиссия провинции Хубэй /Центральный Китай / сегодня сообщили, что на днях, по решению провинциального комитета КПК, данные комиссии провели дисциплинарную проверку и надзорное расследование по вопросам о подозрении в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства в отношении бывшего члена партийной группы канцелярии правительства провинции Хубэй, бывшего заместителя главы секретариата правительства данной провинции Хэ Шэнъю.

Согласно соответствующим нормативам, после рассмотрения комиссиями и утверждения провинциальным комитетом КПК в отношении Хэ Шэнъю было принято решение об исключении из партии, отстранении от общественных должностей, конфискации полученного в результате нарушения дисциплины, передаче вопроса о подозрениях в совершении им должностных преступлений в Народную прокуратуру для рассмотрения и предъявления обвинений в соответствии с законодательством. —0—