Ещё
Бывший заместитель начальника секретариата правительства провинции Хубэй Хэ Шэнъю исключен из партии и отстранен от общественных должностей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший заместитель начальника секретариата правительства провинции Хубэй Хэ Шэнъю исключен из партии и отстранен от общественных должностей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ухань, 16 июля /Синьхуа/ — Комиссия по проверке дисциплины и Надзорная комиссия провинции Хубэй /Центральный Китай/ сегодня сообщили, что на днях, по решению провинциального комитета КПК, данные комиссии провели дисциплинарную проверку и надзорное расследование по вопросам о подозрении в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства в отношении бывшего члена партийной группы канцелярии правительства провинции Хубэй, бывшего заместителя главы секретариата правительства данной провинции Хэ Шэнъю.
Согласно соответствующим нормативам, после рассмотрения комиссиями и утверждения провинциальным комитетом КПК в отношении Хэ Шэнъю было принято решение об исключении из партии, отстранении от общественных должностей, конфискации полученного в результате нарушения дисциплины, передаче вопроса о подозрениях в совершении им должностных преступлений в Народную прокуратуру для рассмотрения и предъявления обвинений в соответствии с законодательством. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Футбол -- ЧМ-2018: Фестиваль болельщиков В Таджикистане стартует национальная программа по инклюзии инвалидности Президент Италии прибыл в Грузию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США392
В России оценили неожиданное решение Франции153
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа226
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки56
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу3
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение