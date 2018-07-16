В Подмосковье начали действовать новые розничные цены на природный газ

Московской области с 1 июля начали действовать новые розничные цены на природный газ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по ценам и тарифам.

Как рассказала глава комитета Наталья Ушакова , установленные розничные цены едины для всех потребителей Подмосковья и дифференцируются только по направлениям использования газа.

В частности, плата за пользование газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения увеличилась на 2 рубля 10 копеек, до 63,5 рубля на человека в месяц при нормативе потребления 10 кубометров на человека.

Плата за индивидуальное газовое отопление выросла на 18 копеек за кубометр.