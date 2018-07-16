В Подмосковье начали действовать новые розничные цены на природный газ 

В Московской области с 1 июля начали действовать новые розничные цены на природный газ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по ценам и тарифам.
Как рассказала глава комитета Наталья Ушакова, установленные розничные цены едины для всех потребителей Подмосковья и дифференцируются только по направлениям использования газа.
В частности, плата за пользование газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения увеличилась на 2 рубля 10 копеек, до 63,5 рубля на человека в месяц при нормативе потребления 10 кубометров на человека.
Плата за индивидуальное газовое отопление выросла на 18 копеек за кубометр.
Ранее СМИ сообщали, что Минстрой планирует обязать управляющие компании ежегодно отчитываться перед жителями.