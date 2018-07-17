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Айзея Томас официально стал игроком «Денвер Наггетс»
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Айзея Томас официально стал игроком «Денвер Наггетс» 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Разыгрывающий защитник Айзея Томас официально стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», сообщает ТАСС.
"Не каждый день к вам присоединяется такой талантливый игрок, как Томас. Это баскетболист, который будет усердно работать каждый день и сделает все возможное, чтобы помочь нашей команде победить", — прокомментировал приобретение президент клуба по баскетбольным операциям Тим Коннелли.
Как передает пресс-служба команды, контракт Томаса с «Денвером» рассчитан на один год, за который он заработает $2 млн  Ранее сообщалось, что словенский баскетболист Лука Дончич подписал контракт с «Далласом».
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