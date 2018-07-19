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А. Томас — об обмене Д. Дерозана: преданность — это просто слово в НБА
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А. Томас — об обмене Д. Дерозана: преданность — это просто слово в НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Айзея Томас поддержал атакующего защитника Демара Дерозана, которого недавно обменяли из «Торонто Рэпторс» в «Сан-Антонио Спёрс» на форварда Кавая Леонарда.
«Учись на моём примере. Преданность — это только слово в НБА», — написал Томас на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе на прошлой неделе руководство «Торонто» встречалось с Дерозаном и заверило защитника в том, что не собирается его обменивать.
Напомним, Айзея рассчитывал заключить с «Бостон Селтикс» длительное соглашение, но был обменян в «Кливленд Кавальерс» на разыгрывающего Кайри Ирвинга.
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