А. Томас — об обмене Д. Дерозана: преданность — это просто слово в НБА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Айзея Томас поддержал атакующего защитника Демара Дерозана, которого недавно обменяли из «Торонто Рэпторс» в «Сан-Антонио Спёрс» на форварда Кавая Леонарда.

«Учись на моём примере. Преданность — это только слово в НБА», — написал Томас на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе на прошлой неделе руководство «Торонто» встречалось с Дерозаном и заверило защитника в том, что не собирается его обменивать.

Напомним, Айзея рассчитывал заключить с «Бостон Селтикс» длительное соглашение, но был обменян в «Кливленд Кавальерс» на разыгрывающего Кайри Ирвинга.