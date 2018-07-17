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Проект об освобождении от НДС услуг по перевозке автомобильным и городским транспортом внесли в Госдуму
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Проект об освобождении от НДС услуг по перевозке автомобильным и городским транспортом внесли в Госдуму 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить от НДС услуги по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам на основании контракта. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства страны.
«Необходимость законопроекта обусловлена правовой коллизией в вопросе освобождения от НДС услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта», — говорится в документе.
Подчеркивается, что сейчас отсутствие налогообложения услуг по перевозке пассажиров и багажа на основании государственного или муниципального контракта не предусмотрено.
«Эта правовая коллизия приводит к необоснованному завышению ежемесячных бюджетных расходов в размере начисляемых и уплачиваемых исполнителями государственных контрактов сумм налога на добавленную стоимость (далее — НДС), которые не были предусмотрены и в настоящее время включаются в цену государственных контрактов», — отмечается в документе.
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