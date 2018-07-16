Более 72 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулся 72 тысячи 391 житель", — сказал Цыганков. Он добавил, что за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 95 человек. Также российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь семи сирийцам, в том числе трем детям.

Кроме того, начальник Центра отметил, что российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях. На большей части Сирии созданы необходимые условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.

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