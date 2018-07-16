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Более 72 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
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Более 72 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 72 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в сирийской Восточной Гуте, сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулся 72 тысячи 391 житель", — сказал Цыганков. Он добавил, что за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 95 человек. Также российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь семи сирийцам, в том числе трем детям.
Кроме того, начальник Центра отметил, что российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях. На большей части Сирии созданы необходимые условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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