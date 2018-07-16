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Турок пытался выдать себя за героя комикса, чтобы «откосить» от армии
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Турок пытался выдать себя за героя комикса, чтобы «откосить» от армии 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
Житель Турции попал в тюрьму за попытку отклониться от службы в армии. Как сообщает издание Haberler, 24-летний Эркан Шентюрк так сильно не хотел отдавать долг родине, что решил сменить имя. Парень обратился в гражданский суд, попросив переименовать его в Седрика — в честь персонажа франко-бельгийской серии комиксов.
По мнению турка, он очень похож на популярного героя. Однако внешнее сходство ему не помогло. Правоохранителям удалось выяснить, что парень уже несколько раз пытался избежать службы в армии. Поэтому его незамедлительно задержали и отправили в ближайший призывной пункт.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что на Украине женихам до свадьбы не дают заниматься «уклонизмом» — и ведут в военкомат.
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