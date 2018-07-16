Турок пытался выдать себя за героя комикса, чтобы «откосить» от армии

Житель Турции попал в тюрьму за попытку отклониться от службы в армии. Как сообщает издание Haberler, 24-летний Эркан Шентюрк так сильно не хотел отдавать долг родине, что решил сменить имя. Парень обратился в гражданский суд, попросив переименовать его в Седрика — в честь персонажа франко-бельгийской серии комиксов.

По мнению турка, он очень похож на популярного героя. Однако внешнее сходство ему не помогло. Правоохранителям удалось выяснить, что парень уже несколько раз пытался избежать службы в армии. Поэтому его незамедлительно задержали и отправили в ближайший призывной пункт.