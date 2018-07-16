Судебные приставы записались на приём к косметологу-неплательщице

Судебные приставы Арзамасского районного отдела Нижегородской области нашли должника-косметолога через социальную сеть и записались к ней на прием. Об этом сообщает сайт управления службы судебных приставов по Нижегородской области.

В отношении индивидуального предпринимателя судебные приставы возбудили исполнительные производства о взыскании зарплаты почти на 20 тысяч рублей. Выход по месту регистрации результатов не дал, т.к. должница по адресу не проживает, а ответы на запросы, отправленные в регистрирующие органы, были отрицательными. К тому же женщина дважды, за время исполнительного производства меняла фамилию.