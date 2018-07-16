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Судебные приставы записались на приём к косметологу-неплательщице
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Судебные приставы записались на приём к косметологу-неплательщице 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
Судебные приставы Арзамасского районного отдела Нижегородской области нашли должника-косметолога через социальную сеть и записались к ней на прием. Об этом сообщает сайт управления службы судебных приставов по Нижегородской области.
В отношении индивидуального предпринимателя судебные приставы возбудили исполнительные производства о взыскании зарплаты почти на 20 тысяч рублей. Выход по месту регистрации результатов не дал, т.к. должница по адресу не проживает, а ответы на запросы, отправленные в регистрирующие органы, были отрицательными. К тому же женщина дважды, за время исполнительного производства меняла фамилию.
Однако судебные приставы отыскали страничку неплательщицы на сайте одной из социальных сетей, где женщина предлагала свои услуги в области косметологии. Записавшись на прием, судебные приставы отправились на встречу с недобросовестным работодателем в один из салонов красоты Арзамаса. Должница была крайне удивлена, и даже попыталась скрыться, но уйти от правосудия ей не удалось. Судебные приставы наложили арест и изъяли принадлежащее должнице имущество: косметические средства и массажное кресло. Также ей разъяснили, что в дальнейшем, если она не погасит всю задолженность перед взыскателями в течение 10 дней, арестованное имущество будет передано на реализацию. На следующий день должница, желая возврата имущества, предоставила в Арзамасский районный отдел УФССП квитанции об оплате долгов в полном объеме.
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