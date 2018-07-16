Патриарх Кирилл возглавил литургию у места убийства царской семьи в годовщину их гибели

Богослужение совершают вместе с патриархом Кириллом около 40 епископов. Среди них — представители Русской православной церкви заграницей, а также митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Екатеринбургский Кирилл, Ташкентский Викентий, и другие иерархи церкви.

В ночь на 17 июля 1918 года был расстрелян последний русский царь Николай II вместе со своей семьей и слугами. В 2000 году они были причислены Русской православной церковью к лику святых. В 2003 году на месте дома Ипатьева, где они были убиты, возвели храм. Каждый год он становится местом паломничества десятков тысяч православных верующих.

В этом году, чтобы все желающие смогли посетить литургию патриарха, богослужение проходит под открытым небом. У храма установлены большие экраны, где транслируется иконописное изображение царственных мучеников, их обрамляют специально высаженные цветы на холме вокруг помоста, где идет литургия.

Еще задолго до службы площадь заполнили несколько тысяч верующих, люди постоянно прибывают и сейчас. Многие из них несут с собой иконы и кресты, с которыми они после богослужения во главе с патриархом пройдут крестным ходом более 20 км от Храма на Крови до монастыря на Ганиной яме — места, куда отвезли тела убитых новомучеников сто лет назад.