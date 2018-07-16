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Нурмагомедов — самый популярный российский спортсмен в Instagram, Шарапова — вторая, Овечкин — третий
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Нурмагомедов — самый популярный российский спортсмен в Instagram, Шарапова — вторая, Овечкин — третий 

Советский спорт 46 минут назад
В рейтинге с большим отрывом лидирует чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На него подписаны 4,7 миллионов человек. Вторую строчку в списке занимает теннисистка Мария Шарапова (3,2 млн), на третьем — хоккеист Александр Овечкин (1,3 млн).
1) Хабиб Нурмагомедов (ММА) — 4 700 000 2) Мария Шарапова (теннис) — 3 200 000 3) Александр Овечкин (хоккей) — 1 300 000 4) Денис Черышев (футбол) — 1 200 000 5) Артем Дзюба (футбол) — 1 100 000 6) Зубайра Тухугов (ММА) — 1 000 000 7) Дмитрий Тарасов (футбол) — 925 000 8) Александр Кержаков (футбол) — 724 000 9) Федор Смолов (футбол) — 657 000 10) Евгений Малкин (хоккей) — 631 000 11) Андрей Скоромный (бодибилдинг, фитнес) — 529 000 12) Расул Мирзаев (ММА) — 511 000 13) Федор Емельяненко (ММА) — 491 000 14) Евгений Плющенко (фигурное катание) — 480 000 15) Майрбек Тайсумов (ММА) — 430 000 16) Александр Головин (футбол) — 419 000 17) Юлия Липницкая (фигурное катание) — 371 000 18) Артемий Панарин (хоккей) — 362 000 19) Александр Кокорин (футбол) — 338 000 20) Аделина Сотникова (фигурное катание) — 337 000 21) Илья Ковальчук (хоккей) — 335 000 22) Павел Дацюк (хоккей) — 325 000 23) Антон Шипулин (биатлон) — 321 000 24) Александр Емельяненко (ММА) — 292 000 25) Евгений Кузнецов (хоккей) — 280 000
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