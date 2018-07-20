ФК «Ливерпуль» купил Алиссона у «Ромы», этот трансфер стал рекордным среди вратарей

ТАСС , 20 июля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» приобрел у итальянской «Ромы» вратаря Алиссона. Об этом сообщает пресс-служба римской команды. "Спасибо, Алиссон, и удачи в твоих будущих приключениях", — говорится в сообщении «Ромы» в Twitter. Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи подтвердил, что трансфер 25-летнего бразильца стал рекордным среди вратарей. «Ливерпуль» предложил рекордную сумму за вратаря, и мы решили продать Алиссона", — сказал Мончи, слова которого приводит The Sun. По информации издания, сумма трансфера составила €67 млн Алиссон выступал за «Рому» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей, в 22 из которых не пропустил ни одного гола. На чемпионате мира в составе сборной Бразилии голкипер провел все пять матчей. В четвертьфинале бразильцы проиграли команде Бельгии со счетом 1:2.