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ФК «Ливерпуль» купил Алиссона у «Ромы», этот трансфер стал рекордным среди вратарей
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ФК «Ливерпуль» купил Алиссона у «Ромы», этот трансфер стал рекордным среди вратарей 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Soccer News
ТАСС, 20 июля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» приобрел у итальянской «Ромы» вратаря Алиссона. Об этом сообщает пресс-служба римской команды.
"Спасибо, Алиссон, и удачи в твоих будущих приключениях", — говорится в сообщении «Ромы» в Twitter.
Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи подтвердил, что трансфер 25-летнего бразильца стал рекордным среди вратарей. «Ливерпуль» предложил рекордную сумму за вратаря, и мы решили продать Алиссона", — сказал Мончи, слова которого приводит The Sun. По информации издания, сумма трансфера составила €67 млн  Алиссон выступал за «Рому» с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей, в 22 из которых не пропустил ни одного гола. На чемпионате мира в составе сборной Бразилии голкипер провел все пять матчей. В четвертьфинале бразильцы проиграли команде Бельгии со счетом 1:2.
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