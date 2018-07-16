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Жукткая гибель молодого рабочего за станком попала на видео
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Жукткая гибель молодого рабочего за станком попала на видео 

Пятый канал 57 минут назад
Фото: Пятый канал
Следственный комитет по Калужской области организовал проверку после гибели 29-летнего мужчины на чугунолитейном заводе. По предварительным данным рабочий заметил неисправность в работе производственной линии и зашел за ограду, чтобы ее устранить. Едва он достал застрявшую деталь, как сработала автоматика станка и потерпевшего зажало площадкой для приема форм. Коллеги попытались спасти молодого человека, но заметили его отсутствие слишком поздно. От полученных травм работник скончался на месте.
Следователи намерены разобраться в причинах несчастного случая. Им предстоит проверить соблюдение техники безопасности на производстве и дать оценку произошедшему.
Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места взрыва на объекте Сургутнефтегаза в ХМАО.
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