Жукткая гибель молодого рабочего за станком попала на видео

Следственный комитет по Калужской области организовал проверку после гибели 29-летнего мужчины на чугунолитейном заводе. По предварительным данным рабочий заметил неисправность в работе производственной линии и зашел за ограду, чтобы ее устранить. Едва он достал застрявшую деталь, как сработала автоматика станка и потерпевшего зажало площадкой для приема форм. Коллеги попытались спасти молодого человека, но заметили его отсутствие слишком поздно. От полученных травм работник скончался на месте.

Следователи намерены разобраться в причинах несчастного случая. Им предстоит проверить соблюдение техники безопасности на производстве и дать оценку произошедшему.