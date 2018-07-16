Ещё
В аэропорту Внуково поставили рекорд по числу взлетов и посадок за час
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту Внуково поставили рекорд по числу взлетов и посадок за час 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Авиадиспетчеры московского аэропорта Внуково в понедельник установили рекорд по количеству взлетно-посадочных операций в час — с 12:00 по 13:00 было выполнено 62 взлета и посадки. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации по организации воздушного движения.
Рекорд был поставлен в ходе обеспечения чемпионата мира по футболу. В течение часа во Внукове было совершено 39 операций по вылету и 23 — по прилету. В это время были задействованы две взлетно-посадочные полосы одновременно.
При этом операции проводились в условиях гроз и необходимости обслуживания особо важных рейсов, отметили в пресс-службе.
По данным организации, в период проведения чемпионата мира по футболу максимальное количество взлетно-посадочных операций во Внукове в сутки достигло 800.
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля. Чемпионами мира стали французы, победившие хорватских футболистов со счетом 4:2. Мировое первенство проходило в 11 российских городах.
ТАСС: последние новости
ФК "Спартак" обыграл словенский "Рудар" в товарищеском матче Ученые раздвинули границы биогеорегиона Палеарктика до севера Вьетнама Омбудсмен Севастополя рассчитывает на обмен экипажа "Норда" на украинских рыбаков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США312
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа195
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже45
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение