В аэропорту Внуково поставили рекорд по числу взлетов и посадок за час

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Авиадиспетчеры московского аэропорта Внуково в понедельник установили рекорд по количеству взлетно-посадочных операций в час — с 12:00 по 13:00 было выполнено 62 взлета и посадки. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации по организации воздушного движения.

Рекорд был поставлен в ходе обеспечения чемпионата мира по футболу. В течение часа во Внукове было совершено 39 операций по вылету и 23 — по прилету. В это время были задействованы две взлетно-посадочные полосы одновременно.

При этом операции проводились в условиях гроз и необходимости обслуживания особо важных рейсов, отметили в пресс-службе.

По данным организации, в период проведения чемпионата мира по футболу максимальное количество взлетно-посадочных операций во Внукове в сутки достигло 800.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля. Чемпионами мира стали французы, победившие хорватских футболистов со счетом 4:2. Мировое первенство проходило в 11 российских городах.