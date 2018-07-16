От двора до города: в Астане обсуждают современные городские ландшафты

О том, как создаются современные городские ландшафты, говорят в Астане . Там сегодня открылся Международный конгресс архитекторов, передает телеканал «МИР 24».

На него съехались специалисты со всего мира: зодчие, девелоперы, инженеры-проектировщики и художники-дизайнеры. Все они представляют свои проекты, в их числе — «умный» пешеходный переход. Он оповещает водителей о том, что на дорогу вышли люди. Система работает в любых погодных условиях и заряжается от солнечной энергии. Привлек внимание и домофон, который тоже не лишен интеллекта. Аналогов ему нет в странах СНГ.

«Человек, подходя к домофонной двери, вместо традиционной трели слышит определенный короткий вопрос с вариантом ответа. Например: «Довольны ли вы работой своего КСК?». Ответы собираются в личный кабинет администрации города», — сказал директор компании Тимур Ахунжанов.

Проект так называемого «умного района» Астаны презентовали весной этого года. Новейшие технологии будут реализовываться в условиях реального города. Конгресс архитекторов в первый же день помог привлечь первые инвестиции. Ближайшие два дня эта работа продолжится.

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