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Минюст США обвиняет россиянку в шпионаже
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Минюст США обвиняет россиянку в шпионаже 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным ведомства, россиянка обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций США
Минюст США обвинил гражданку России Марию Бутину в шпионаже. Ее задержали 15 июля в Вашингтоне.
По данным ведомства, россиянка обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций США. Она якобы хотела «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».
Судебное заседание по делу обвиняемой в шпионаже гражданки РФ состоится 18 июля, сообщает РИА Новости.
Бутиной грозит до пяти лет лишения свободы.
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