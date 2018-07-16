Минюст США обвиняет россиянку в шпионаже

По данным ведомства, россиянка обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций США

Минюст США обвинил гражданку России Марию Бутину в шпионаже. Ее задержали 15 июля в Вашингтоне.

По данным ведомства, россиянка обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций США. Она якобы хотела «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».

Судебное заседание по делу обвиняемой в шпионаже гражданки РФ состоится 18 июля, сообщает РИА Новости

Бутиной грозит до пяти лет лишения свободы.