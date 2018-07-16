Минюст США обвиняет россиянку в шпионаже 

По данным ведомства, россиянка обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций США
Минюст США обвинил гражданку России Марию Бутину в шпионаже. Ее задержали 15 июля в Вашингтоне.
По данным ведомства, россиянка обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций США. Она якобы хотела «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».
Судебное заседание по делу обвиняемой в шпионаже гражданки РФ состоится 18 июля, сообщает РИА Новости.
Бутиной грозит до пяти лет лишения свободы.