Почему футболисты сидят в гоночных креслах во время матча?

Журналисты обратили внимание на то, что на стадионах, где проходили матчи ЧМ-2018, установлены автомобильные кресла, как в спорткарах.

Подобные кресла бренда Recaro начали использоваться футболистами еще в конце прошлого века, причем они установлены на множестве стадионов по всему миру, выяснил портал Jalopnik.

А началось все в 1995 году, когда тренер немецкого футбольного клуба «Кайзерслаутерн» Фридель Раух получил в качестве шуточного сувенира кресло Recaro от своего друга Ульриха Пуча.

Кресло установили на местном стадионе специально для менеджера команды, который страдал от болей в спине и не мог сидеть на обычной скамье. Однако оно оказалось настолько удобным, что такие же кресла потребовали и футболисты. Так появилась первая скамья из кресел Recaro для запасных.

Следом за «Кайзерслаутерном» гоночные кресла появились и на стадионах клубов "Манчестер Юнайтед" , " Реал Мадрид " и «Боруссия Дортмуд». На сегодняшний день такими сиденьями оборудованы около 70 стадионов в разных уголках света.

Кстати, гоночные кресла устанавливаются не только на скамье запасных, но и в VIP-ложе. Кроме того, ими оборудованы баскетбольные арены.