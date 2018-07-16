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Почему футболисты сидят в гоночных креслах во время матча?
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Почему футболисты сидят в гоночных креслах во время матча? 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Журналисты обратили внимание на то, что на стадионах, где проходили матчи ЧМ-2018, установлены автомобильные кресла, как в спорткарах.
Подобные кресла бренда Recaro начали использоваться футболистами еще в конце прошлого века, причем они установлены на множестве стадионов по всему миру, выяснил портал Jalopnik.
А началось все в 1995 году, когда тренер немецкого футбольного клуба «Кайзерслаутерн» Фридель Раух получил в качестве шуточного сувенира кресло Recaro от своего друга Ульриха Пуча.
Кресло установили на местном стадионе специально для менеджера команды, который страдал от болей в спине и не мог сидеть на обычной скамье. Однако оно оказалось настолько удобным, что такие же кресла потребовали и футболисты. Так появилась первая скамья из кресел Recaro для запасных.
Следом за «Кайзерслаутерном» гоночные кресла появились и на стадионах клубов "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и «Боруссия Дортмуд». На сегодняшний день такими сиденьями оборудованы около 70 стадионов в разных уголках света.
Кстати, гоночные кресла устанавливаются не только на скамье запасных, но и в VIP-ложе. Кроме того, ими оборудованы баскетбольные арены.
Фото: РИА «Новости» / Максим Богодвид
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