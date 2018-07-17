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Патриарх возглавил крестный ход к 100-летию со дня гибели Николая II
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Патриарх возглавил крестный ход к 100-летию со дня гибели Николая II 

News.ru 1 час назад
В память о последнем российском императоре Николае II и членах его семьи организован крестный ход протяженностью 21 километр. Его возглавил патриарх Кирилл. В ночь с 16 на 17 июля исполняется ровно 100 лет со дня гибели царской семьи.
Маршрут крестного хода — от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. По прогнозам число участников может достигнуть 100 тысяч человек. В их число входят и паломники из стран ближнего и дальнего зарубежья, для которых у городского водоема неподалёку от Храма-на-Крови разбили палаточный городок.
«Это непростое с физической точки зрения предприятие: расстояние — более 20 километров. Однако патриарх принял решение возглавить это шествие, и он ожидает, что сможет со своей паствой помолиться в эти часы святым Царственным страстотерпцам», — сказал РИА Новости накануне крестного хода пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила их к лику святых.
В этом году памятные мероприятия, посвященные столетию расстрела членов царской семьи и их слуг, проходят во всех епархиях РПЦ.
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