Папа Римский не будет участвовать в форумах о достижении мира в Мексике

Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник испанскому агентству EFE глава службы печати Ватикана Грег Берк. В 2016 году папа Франциск побывал в Мексике с апостольским визитом.

"Новость о том, что понтифик примет участие в этой конференции, не имеет оснований", — сказал Берк. По его словам, Ватикан будет представлен на этих мероприятиях двумя экспертами.

Форумы, созываемые избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, будут проходить с августа по конец октября. Ольга Кордеро, координатор этого процесса, ранее заявляла, что Папа Римский будет участвовать в них посредством видеосвязи.

Мексика на протяжении последних лет переживает небывалый разгул насилия. В 2017 году в стране было совершено свыше 29 тысяч убийств, больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. В текущем году, по некоторым прогнозам, этот показатель может быть превзойден. Так, в ходе предвыборной кампании в стране были убиты 523 политика и государственных служащих.

Победитель президентских выборов Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь решить причины проблем, которые вызывают насилие. Сразу после победы он заявил, что намерен попросить помощи у папы Римского, других религиозных лидеров и правозащитников для обеспечения мира в Мексике.