«Вопрос, существовать ли людям на Земле, могут решить только два человека — Путин и Трамп»

«Встретились, как встарь, две настоящие супердержавы. Это своего рода ритуал-напоминание: в этом мире все решают две страны. Знайте это. Так сказать, львы в здравии. Они бодры и продолжают править миром. Встретились два крутых пацана. Такая во многом „ностальгическая“ встреча.

Главное, что они встретились, наконец, и решили, что рогов ни у кого нет. Смысл этой встречи, как и прошлых, — в очередной раз сообщить друг другу: мы все нормальные люди.

Скрытые экономические цели этой встречи просты: уговорить Путина свернуть „Северный поток — 2“. Зачем Америке это надо? Чтобы увеличить объемы поставок сжиженного газа и увеличить количество рабочих мест для своей заинтересованной стороны. Это уже своего рода задача. Над Трампом тяготеет электоральное обязательство: увеличить число рабочих мест в США . Именно за это его и избрали те, кто хотел, чтобы рабочих мест стало больше.

Еще одна цель саммита — сделать так, чтобы Россия ориентировалась на США больше, чем на Китай . Надо понимать, что перед Америкой брезжит самый настоящий экономический кошмар будущего: реализация проекта „Новый шелковый путь“ (Евразийский сухопутный мост). Он страшен для американцев тем, что через этот логистический маршрут Китай найдет в Евросоюзе равный Америке рынок, а США станут периферией. Сегодня же американцы доминируют: не будете продавать, как нам надо, — мы у вас ничего и не купим. Эдакие диктаторы условий, манипуляторы. США — единственный реальный масштабный покупатель. Россия — страна бедная, много не купит, но по ее территории должен проходить новый „шелковый путь“. Если же Россия не будет сильно напрягаться в реализации этого торгового маршрута, то это будет очень выгодно США. У Трампа неспроста обостряется любовь к России именно тогда, когда у него портятся отношения с китайцами.

Что касается интересов России в этом саммите, то санкций он не отменит. Путин туда приехал с ЧМ-2018 за плечами, чтобы показать, что с нами надо говорить на равных. Кроме того, конечно, что мы — военная сверхдержава. Уничтожить планету сегодня могут только две страны — Россия и США. Ведь надо не одно десятилетие производить и складировать ядерные заряды.

Вопрос „существовать ли людям на Земле“ могут решить только два человека: Путин и Трамп. Никакая мощь экономик Китая и Индии не имеет никакого значения. Этот незримый груз ответственности лежит только на президентах двух всем известных стран. Неспроста, когда Обама начал рвать с нами отношения, европейцы занервничали и стали умолять его не раздражать нашу страну: очень уж жить хочется. И европейцы это делали не от внезапного приступа любви к России, а исходя из своих исторических опасений.

Какая бы ни была экономически слабая Россия, но она — единственная кроме США сверхдержава».