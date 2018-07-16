Суд арестовал Петра Верзилова на 15 суток за акцию на финале ЧМ-2018

Они признан виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Также Верзилову и Курачевой запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трех лет.

Суд уже назначил такое же наказание участнице Pussy Riot, которая первая выбежала на поле.

В ближайшее время будет рассмотрен административный материал в отношении еще одной участницы акции — Ольги Пахтусовой.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее первая из выбежавших на поле в финале ЧМ-2018 получила 15 суток ареста.