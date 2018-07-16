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В США задержали гражданку РФ за незарегистрированную деятельность в пользу России
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В США задержали гражданку РФ за незарегистрированную деятельность в пользу России 

ТАСС 1 час назад
Гражданка РФ Мария Бутина задержана 15 июля в Вашингтоне за незарегистрированную деятельность в пользу РФ — Минюст.
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