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Посольство России добивается доступа к задержанной в США Бутиной
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Посольство России добивается доступа к задержанной в США Бутиной 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Посольство России в США добивается консульского доступа к россиянке Марии Бутиной, которая была задержана в Вашингтоне по подозрению в шпионаже на российское правительство. Об этом говорится в заявлении посольства в фейсбуке.
"Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М. В. Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав", — говорится в заявлении посольства.
Ранее адвокат Роберт Дрисколла, который защищает интересы задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты, а минюст США нарушает закон о регистрации иностранных агентов.
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