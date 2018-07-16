Посольство России добивается доступа к задержанной в США Бутиной

Посольство России США добивается консульского доступа к россиянке Марии Бутиной, которая была задержана в Вашингтоне по подозрению в шпионаже на российское правительство . Об этом говорится в заявлении посольства в фейсбуке.

"Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М. В. Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав", — говорится в заявлении посольства.