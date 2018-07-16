Активные косино-ухтомцы благоустраивают свои дворы

На текущей неделе комиссия приняла выполненные работы по благоустройству дворов по адресам: ул. Рудневка, дома 2 и 4. За проведение благоустройства этих площадок проголосовали жители на портале «Активный гражданин». Работы были проделаны силами районного «Жилищника».

Здесь был проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, заменен садовый и дорожный бордюрный камень, уложена новая плитка. На детских площадках демонтировали старые МАФ, установили новые; чтобы ребятам было удобно играть, было отремонтировано полиуретановое покрытие площадки, а также установлено деревянное ограждение. В рамках благоустройства рабочие обустроили цветник, отремонтировали газон, засеяли их растительностью.

В плане благоустроить еще 2 дворовые территории — дома 27 и 29 по улице Лухмановская.