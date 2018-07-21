Ещё
МВФ раскритиковал экономическую политику Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ученого арестовали по делу о госизмене
Ученого арестовали по делу о госизмене

МВФ раскритиковал экономическую политику Трампа 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что начатая Вашингтоном торговая война может серьезно повлиять на темпы роста мировой экономики. Об этом в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе заявила директор-распорядитель организации Кристин Лагард, передает Reuters.
По ее словам, пошлины и тарифы, вводимые Соединенными Штатами, «безусловно оказывают влияние, и при худшем сценарии могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5 процента».
20 июля Трамп в интервью телеканалу CNBC признался, что готов обложить протекционистскими пошлинами практически весь импорт из Китая в США. В настоящий момент власти США уже ввели пошлины против китайского импорта на сумму в 34 миллиарда долларов, в ближайшее время эту сумму доведут до 50 миллиардов. «Я готов дойти до 500 [миллиардов]», — заявил Трамп ведущему телеканала Джо Кернену.
Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты началось в конце 2017 года, когда Трамп одобрил введение первых заградительных мер в отношении китайских товаров. В дальнейшем протекционистские меры в отношении Китая, а также Европы, России и всего мира только расширялись, что привело к развязыванию полномасштабной торговой войны.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России145
Стриж вернула ребенка в детский дом17
Эрдогана задержали на Красной площади7
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат305
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника35
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение