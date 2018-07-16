Мухин: Трамп, как неопытный политик, пытается выполнить обещания

На самом деле, такого рода откровения дорогого стоят! Дональд Трамп прекрасно понимает перипетии внутриполитического кризиса в самих Соединенных Штатах Америки и, конечно, пытается вывести из него страну. Он ведь обещал «To Make America Great Again». Судя по всему, сейчас Трамп, как неопытный политик, действительно всерьез пытается выполнить свои предвыборные обещания, чем вызывает удивление коллег и окружающих.

Топ-2: Российские спецслужбы отразили почти 25 млн кибератак за время ЧМ Алексей Мухин: Президент России Владимир Путин заявил, что во время чемпионата мира 2018 года спецслужбы отразили почти 25 млн кибератак на информационную инфраструктуру страны.

Это, действительно, реалии наших дней, и можно только сказать «огромное спасибо» всем сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, которые весь месяц несли усиленную службу на своих постах и не допустили срыва спортивных мероприятий. Спасибо вам, ребята!

Топ-3: В отношении участников Pussy Riot возбуждены административные дела Алексей Мухин: В отношении участников Pussy Riot, прервавших финальный матч чемпионата мира по футболу, возбуждены административные дела. Фигурантам грозит штраф до десяти тысяч рублей и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком от шести месяцев до трех лет.

Ну тут, что называется, какая свадьба без драки! Я напомню, что Pussy Riot — это псевдохудожественная группа, перфомансисты, которые пытаются сказать новое слово в современном искусстве. Получается отвратительно, но ребята пытаются эксплуатировать модную нынче на Западе тему политического противостояния в России и всеми способами заявить о себе.

Валентина Матвиенко. Топ-4: ЧМ изменил отношение к России и развенчал мифы о нашей стране Алексей Мухин: Окончившийся футбольный мировой турнир ключевым образом поменял восприятие России в мире и развенчал миф о ней. Такое мнение озвучила председатель верхней палаты российского парламента

С этим трудно не согласиться. Тем более, что практически все болельщики, посетившие Россию, увезли с собой частичку нашей страны к себе домой и теперь западным средствам массовой информации будет крайне сложно формировать искаженное представление о нашей стране и пытаться эксплуатировать негативные моменты.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.