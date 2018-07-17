Конгресс США грозит России новыми санкциями

«Я понимаю желание и необходимость иметь хорошие отношения, это совершенно целесообразно. Однако Россия является угрожающим государством, которое не разделяет наши интересы и наши ценности, — сказал Райан. — Что мы уже делаем, что мы можем продолжить делать, так это вводить санкции против России».

Райан добавил, что поскольку Россия «вмешивалась в выборы», санкции должны продолжаться. «Вы видели обвинительные заключения спецпрокурора. Эти офицеры ГРУ — и я уже ознакомился с разведданными — были теми людьми, которые осуществили кибератаку на наши выборы», — отметил он, имея в виду предъявление на прошлой неделе властями США заочных обвинений 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.

«Мы уже наложили санкции, но если комитет по иностранным делам, или финансовый комитет, или сенатский банковский комитет посчитают, что есть еще какие-либо санкции, которые мы еще не ввели против РФ, то мы будем более чем счастливы их рассмотреть», — сказал законодатель.