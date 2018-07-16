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В Европе сказали «нет» российской птице
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В Европе сказали «нет» российской птице 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
ЕС запретил поставки птицы из России. Причина — распространение в стране птичьего гриппа. Запрет распространяется на всю продукцию из мяса птицы, которая не прошла термическую обработку, и непереработанные продукты, где может использоваться птица.
Это, скорее, политическая, чем экономическая мера, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике Сергей Лисовский:
Сергей Лисовский первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике «В Европу мы практически мясо птицы не поставляем. У нас была одна позиция конкурентная — это грудка, но она практически сейчас не идет, потому что, несмотря на вступление в ВТО, Евросоюз еще до всех этих санкций обложил все это такими регламентами, что практически мы не могли туда поставлять. А тушка у нас не конкурентоспособна, потому что мы в свое время отказались от экспортных субсидий при вступлении в ВТО, а они не отказались. Соответственно, их мясо будет всегда конкурентно по отношению к нам, потому что оно субсидированное. Поэтому здесь больше, мне кажется, политики, нежели реальной экономики. Если говорить о птичьем гриппе, то в России, конечно, есть очаги, но они не столь масштабны, как в той же Европе. Иногда у нас бывает очаг поражения достаточно незначительный. Это может быть какая-нибудь небольшая фабрика или даже вообще ряд подсобных хозяйств, а они закрывают практически всю европейскую часть России».
По данным Россельхознадзора, право на экспорт мяса птицы в ЕС имеют 18 российских предприятий. Право есть, но реального экспорта нет, поэтому этот временный запрет не будет чувствителен для российского производителя, уверен гендиректор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков:
Юрий Марков гендиректор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства «По индейке это совсем никакой не удар, потому что экспорт в Евросоюз у нас некоторые предприятия получили, но нам неизвестно, чтобы кто-то туда наладил какие-то потоки и теперь из-за этого ограничения несет какие-то убытки и так далее. Поэтому, скорее всего, это просто такие бумажные ограничения, не влекущие за собой каких-то экономических потерь».
Сейчас в России вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Орловской, Ростовской, Самарской, Курской областях, а также в Пензенской области на фермах «Черкизово» и «Даманте». Производители уверили, что опасности распространения вируса нет. При этом в городе Белая Калитва Ростовской области на днях закрыли фабрику АО «Птицефабрика Белокалитвинская». В конце июня запрет на ввоз продукции из мяса птицы ввел Минсельхоза Казахстана.
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