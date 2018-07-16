Ингушетия предложила индийскому инвестору площадки для производства

МАГАС , 16 июля. / ТАСС /. Ингушетия предложила гендиректору индийской компании «Вартамана Интернэшнл Тредерс» Гогинени Виджаякумару промышленные площадки в трех городах и селах республики для создания производства офтальмологической продукции, сообщил понедельник ТАСС министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с индийской компанией «Вартамана Интернэшнл Тредерс», в рамках которого в республике будет построено предприятие по производству офтальмологической продукции с объемом инвестиций 200 млн рублей, срок реализации проекта — с 2018 по 2020 год.

"Мы предлагаем индийской стороне либо площадку, либо готовое здание, где можно развернуть производство. Инвестору мы показали наши промышленные площадки в городе Карабулак Назрань и в сельском поселении Али-Юрт, пока Виджаякумар только осмотрел то, что есть. В следующий визит он привезет с собой инженера, который уже точно скажет, какая площадка им больше подходит, а мы уже подготовили макеты зданий, фотографии площадок, которые отправим в Индию ", — сказал Торшхоев.

Индийский инвестор в свою очередь выразил уверенность, что на предприятии, которое появится в Ингушетии, будет производиться качественная продукция, которой можно было бы обеспечить регионы страны.

"Мы уже 40 лет в Индии являемся самым крупным производителем офтальмологической продукции и уже более 20 лет поставляем ее в Россию . Мы решили, что пришло время локализовать свое производство в России и хотим начать это в Ингушетии. Сначала мы запустим производство диагностического оборудования, а потом уже расширим его до хирургического и производства фармацевтических препаратов", — сказал ТАСС Виджаякумар после осмотра площадок.

С 1996 года «Вартамана Интернэшнл Тредерс» является эксклюзивным дистрибьютором офтальмологического оборудования, микроскопов, лазеров, ИОЛ, микрохирургических инструментов в России и странах СНГ.